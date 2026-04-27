Golpes do INSS: os 5 mais comuns e como se proteger de fraudes

Com o aumento dos golpes digitais, criminosos intensificam as tentativas de fraudes contra aposentados e pensionistas. As abordagens ocorrem principalmente por telefone, WhatsApp ou SMS, usando táticas para enganar as vítimas e obter acesso a dados pessoais e bancários.

Os golpistas aproveitam o momento de maior busca por informações financeiras para criar um senso de urgência, induzindo o segurado a tomar decisões precipitadas. Conhecer as armadilhas mais comuns pode ser uma forma de se proteger de fraudes que podem causar prejuízos financeiros e emocionais.

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Os 5 golpes mais comuns e como se proteger

Prova de vida falsa: criminosos enviam links falsos por e-mail ou mensagem, simulando a página oficial para a realização do procedimento, com o objetivo de roubar dados pessoais e senhas. A prova de vida é realizada automaticamente pelo INSS, por meio do cruzamento de informações biométricas e de bases de dados governamentais, ou presencialmente no banco. Desconfie de qualquer link que peça para instalar aplicativos ou enviar fotos de documentos.

Atualização cadastral obrigatória: por telefone, um falso atendente alega que o cadastro do beneficiário está desatualizado e que, sem a correção, o pagamento será bloqueado. Em seguida, solicita informações sigilosas. O INSS não entra em contato por telefone para esse tipo de procedimento e toda atualização deve ser feita por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou pelo telefone 135.

Oferta de empréstimo consignado: a vítima recebe uma proposta de empréstimo com condições muito vantajosas e para liberar o valor, os golpistas exigem um pagamento antecipado, alegando ser para cobrir taxas administrativas. Nenhuma instituição financeira séria solicita depósitos prévios para liberar crédito. Pesquise a reputação da empresa e nunca pague valores adiantados.

Liberação de valores atrasados: a fraude consiste em informar ao segurado que ele tem direito a receber uma quantia referente a uma suposta revisão de benefício ou processo antigo. Para ter acesso ao dinheiro, seria preciso pagar custas processuais ou honorários. O INSS informa sobre qualquer pagamento extra exclusivamente por canais oficiais, sem a necessidade de depósitos.

Falso funcionário via WhatsApp: uma pessoa se apresenta como servidor do INSS, usando uma foto de perfil falsa, e oferece ajuda para agilizar algum serviço. A conversa leva ao envio de um link que pode infectar o celular e roubar dados. O INSS não realiza atendimentos por meio de contas pessoais no WhatsApp e, segundo orientações do próprio órgão, seus canais oficiais não solicitam dados pessoais, senhas ou fotos em conversas interativas.

Em caso de dúvida, o segurado deve sempre buscar informações diretamente nos canais oficiais: o aplicativo ou site Meu INSS, o site oficial gov.br/inss ou a Central de Atendimento pelo telefone 135.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria