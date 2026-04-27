Queda de balão gigante: objeto de 20 metros cai em hospital e assusta

Um balão de cerca de 20 metros de altura caiu na entrada da emergência e próximo ao heliponto do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na manhã deste domingo (26/4). O incidente provocou caos na unidade e forçou o redirecionamento de ambulâncias para o centro de trauma.

Logo após a queda, dezenas de motoqueiros invadiram o terreno do hospital. Funcionários do controle de acesso tentaram impedir a entrada, mas os homens escalaram o muro e a placa de identificação da unidade para recuperar o balão.

Telhado de casa destruído pela cangalha

A cangalha da aeronave atingiu uma residência próxima, destruindo parte do telhado e a caixa d’água.

Pacientes que aguardavam atendimento na emergência, entre eles idosos e crianças, ficaram em pânico durante o tumulto. Ao todo, 243 pessoas estavam internadas na unidade neste domingo, segundo a direção do hospital.

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No momento da queda, o HEAT prestava atendimento a 23 vítimas de acidentes de moto, dois pacientes com queimaduras, seis casos de queda e dois baleados.