Queda de balão gigante: objeto de 20 metros cai em hospital e assusta
Incidente no Hospital Alberto Torres em São Gonçalo causa pânico e redireciona ambulâncias
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Um balão de cerca de 20 metros de altura caiu na entrada da emergência e próximo ao heliponto do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na manhã deste domingo (26/4). O incidente provocou caos na unidade e forçou o redirecionamento de ambulâncias para o centro de trauma.
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Logo após a queda, dezenas de motoqueiros invadiram o terreno do hospital. Funcionários do controle de acesso tentaram impedir a entrada, mas os homens escalaram o muro e a placa de identificação da unidade para recuperar o balão.
Telhado de casa destruído pela cangalha
A cangalha da aeronave atingiu uma residência próxima, destruindo parte do telhado e a caixa d’água.
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Pacientes que aguardavam atendimento na emergência, entre eles idosos e crianças, ficaram em pânico durante o tumulto. Ao todo, 243 pessoas estavam internadas na unidade neste domingo, segundo a direção do hospital.
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No momento da queda, o HEAT prestava atendimento a 23 vítimas de acidentes de moto, dois pacientes com queimaduras, seis casos de queda e dois baleados.