Vídeo: batida entre ambulância e carreta deixa dois mortos na BR-116

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um grave acidente na BR-116, na altura do município de Divino (MG), na Zona da Mata, resultou na morte de duas pessoas na manhã dessa segunda-feira (20/4). O registro da ocorrência foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram quando uma ambulância invade a contramão e bate de frente com uma carreta no km 636 da rodovia. Assista ao vídeo:

Um homem de 32 anos, que dirigia a carreta, chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital no município de Carangola, onde a morte foi confirmada. Ele estava sozinho no veículo.

O condutor da ambulância, identificado como Robson Rodrigues de Lima, de 47 anos, morreu ainda no local. Ele era servidor público da Secretaria Municipal de Saúde de Divino e também estava sozinho no veículo.

A prefeitura emitiu comunicado no qual lamentou a morte e elogiou a atuação do profissional. “Profissional dedicado, Robson construiu uma trajetória marcada pelo compromisso, responsabilidade e cuidado com a população, sendo reconhecido pelo importante serviço prestado ao município”, escreveu o Executivo em parte do comunicado.

A causa do acidente ainda é apurada pelas autoridades.