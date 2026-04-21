BH: idoso com histórico de crime sexual importuna criança e mulher em metrô
Homem de 61 anos tem histórico de crimes sexuais e foi flagrado em vídeo registrado por uma das vítimas se masturbando dentro do vagão. Ele acabou preso pela PM
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Um homem de 61 anos foi preso na manhã dessa segunda-feira (20/4) na Estação Vilarinho, em Venda Nova, Belo Horizonte (MG), após uma mulher, de 21, acusá-lo de importunação sexual dentro do vagão. Uma menina de 11 anos também foi vítima do idoso. O crime sexual foi filmado.
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A Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que o homem denunciado pela vítima tem antecedentes por tentativa de estupro, em 2001, e outros crimes contra a dignidade sexual, em 2024.
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Conforme registrado no boletim de ocorrência, um funcionário da concessionária Metrô BH acionou a corporação logo após o vagão parar na Estação Vilarinho e a vítima relatar o que havia acontecido. Segundo ela, o idoso estava se masturbando com a mão dentro da bermuda enquanto olhava para ela e a criança.
A importunação, ainda conforme o relato, teria começado na Estação Santa Inês. Como prova, a vítima filmou o idoso e forneceu as imagens ao funcionário do metrô e à polícia. O vagão não tinha outros passageiros além das vítimas e do homem no momento do crime.
Conforme a polícia, a bermuda que ele vestia tinha um rasgo na parte interna do bolso. Questionado pelos militares, o homem negou o crime e alegou que apenas estava coçando o órgão genital. Ele foi preso pelo crime de importunação sexual e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.
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Em nota, a concessionária Metrô BH lamentou o episódio. "O Metrô BH reforça que repudia veementemente qualquer tipo de importunação ou violência e destaca que realiza, de forma contínua, campanhas de conscientização sobre o tema. A concessionária também orienta seus clientes a denunciarem qualquer situação suspeita ou de risco às equipes de segurança presentes nas estações e trens".