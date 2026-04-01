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INVESTIGAÇÃO

PC instaura inquérito para apurar importunação sexual em academia em BH

Suspeito de 46 anos prestou depoimento e foi encaminhado ao sistema prisional

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Repórter
01/04/2026 19:10 - atualizado em 01/04/2026 19:12

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Suspeito de cometer homicídio em Belém morre em troca de tiros com a PC em BH
A vítima afirma ter sido gravada durante o uso do chuveiro em academia crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 46 anos, suspeito de importunar sexualmente uma policial militar de 40, em uma academia no Bairro Floresta, Região Leste da capital, foi ouvido nessa terça-feira (30/3), na Delegacia de Plantão em Atendimento à Mulher em BH e encaminhado ao sistema prisional.

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A informação foi dada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que instaurou um inquérito para apurar os fatos. O crime ocorreu na segunda-feira (30/3).

À Polícia Militar (PM), o suspeito assumiu ter entrado no banheiro feminino da academia porque era o único que estava aberto. No entanto, ele negou que tenha feito fotos e vídeos da mulher no chuveiro e disse que fugiu porque a militar começou a gritar. 

Como foi o crime?

Segundo o boletim de ocorrência, a policial tomava banho no vestiário, quando o homem teria usado um celular para fotografar e gravar vídeos dela. Ela gritou ao notar que estava sendo filmada, chamando a atenção de clientes e da equipe do estabelecimento. Nesse momento, o suspeito fugiu, mas o gerente do estabelecimento conseguiu identificá-lo pelas câmeras de segurança.

A PM foi acionada pelo 190 e capturou o indivíduo. Um pouco antes da prisão, ele deixou numa rua uma mochila com as roupas usadas na academia. A prisão em flagrante foi ratificada como registro de cena de nudez sem autorização da vítima. 

A investigação do crime sexual segue em andamento na Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual para completa elucidação dos fatos.

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Outros crimes 

O suspeito também está sendo investigado por furto porque dentro da mochila foi encontrado um notebook roubado. Em nota, a Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sejusp) informou que o suspeito tem nove passagens pelo sistema prisional administrado pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), desde 2006. O homem foi encaminhado para o Presídio Inspetor Jose Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, onde permanece à disposição da Justiça.

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