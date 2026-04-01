PC instaura inquérito para apurar importunação sexual em academia em BH

Um homem de 46 anos, suspeito de importunar sexualmente uma policial militar de 40, em uma academia no Bairro Floresta, Região Leste da capital, foi ouvido nessa terça-feira (30/3), na Delegacia de Plantão em Atendimento à Mulher em BH e encaminhado ao sistema prisional.

A informação foi dada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que instaurou um inquérito para apurar os fatos. O crime ocorreu na segunda-feira (30/3).

À Polícia Militar (PM), o suspeito assumiu ter entrado no banheiro feminino da academia porque era o único que estava aberto. No entanto, ele negou que tenha feito fotos e vídeos da mulher no chuveiro e disse que fugiu porque a militar começou a gritar.

Como foi o crime?

Segundo o boletim de ocorrência, a policial tomava banho no vestiário, quando o homem teria usado um celular para fotografar e gravar vídeos dela. Ela gritou ao notar que estava sendo filmada, chamando a atenção de clientes e da equipe do estabelecimento. Nesse momento, o suspeito fugiu, mas o gerente do estabelecimento conseguiu identificá-lo pelas câmeras de segurança.

A PM foi acionada pelo 190 e capturou o indivíduo. Um pouco antes da prisão, ele deixou numa rua uma mochila com as roupas usadas na academia. A prisão em flagrante foi ratificada como registro de cena de nudez sem autorização da vítima. A investigação do crime sexual segue em andamento na Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual para completa elucidação dos fatos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros crimes

O suspeito também está sendo investigado por furto porque dentro da mochila foi encontrado um notebook roubado. Em nota, a Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sejusp) informou que o suspeito tem nove passagens pelo sistema prisional administrado pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), desde 2006. O homem foi encaminhado para o Presídio Inspetor Jose Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, onde permanece à disposição da Justiça.