PM denuncia importunação sexual em academia de BH

Uma policial militar, de 40 anos, denunciou nessa segunda-feira (30/3) à noite uma importunação sexual que ocorreu em uma academia de ginástica em Belo Horizonte (MG). Quando tomava banho de chuveiro no vestiário, uma pessoa teria usado um celular para fotografar e gravar vídeos da mulher.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou o 190 para informar que estava sendo gravada no banheiro na Academia Pratique, no Bairro Floresta. Ela gritou ao notar que estava sendo importunada, chamando a atenção de clientes e da equipe do estabelecimento. O suspeito fugiu mas o gerente conseguiu, pelas câmeras de segurança, identificá-lo.

O homem, de 46 anos, foi encontrado e preso. Um pouco antes da prisão, ele deixou numa rua uma mochila com as roupas usadas na academia.

Ao ser abordado, o homem assumiu ter entrado no banheiro feminino da academia. Segundo ele, era o único que estava aberto. E negou que tenha feito fotos e vídeos da mulher no chuveiro. Ele afirmou que fugiu porque a militar começou a gritar.

A Policia Civil informou que foi instaurado um inquérito por crime de importunação sexual. O suspeito vai também está sendo investigado por furto, já que dentro da mochila foi encontrado um notebook reportado como roubado. O suspeito já tem 22 passagens pela Polícia.

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A reportagem procurou a Academia Pratique e ainda não obteve resposta.