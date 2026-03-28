Homem de 48 anos é preso acusado de importunar sexualmente aluna de 11 anos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 48 anos, foi conduzido à delegacia nessa sexta-feira (27/3) suspeito de importunar sexualmente uma aluna, de 11, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o autor abordou a menina na porta da escola.

Os militares fizeram contato com o pai da vítima, que contou que ela estava indo em direção à unidade escolar para encontrar o irmão, que também é menor de idade. A aluna estava acompanhada de outras colegas da escola.

Em determinado momento, o suspeito se aproximou dela e começou a dizer que "a mochila deveria estar pesada" e iria ajudá-la.

O homem pegou na mão da menina e, posteriormente, foi para trás dela, mencionando que iria suspender a bolsa para verificar o peso. Nesse momento, conforme o relato, o autor, além de passar a mão em suas costas, também encostou em suas nádegas. Segundo a corporação, a garota assustou com a atitude do homem e correu em direção ao colégio.

Um pai de outro aluno presenciou a situação e contou à PM que o criminoso, anteriormente, havia se aproximado de outros adultos e começou a proferir falas desconexas e assuntos variados. O responsável, juntamente com outras mães, abordaram o suspeito. Em seguida, seguranças da escola intervieram até a chegada da PM.

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Segundo a ocorrência, o homem não soube explicar o motivo de estar no local. Primeiro, ele disse ter dois sobrinhos na escola, mas não conseguiu informar os nomes dos estudantes. Depois, alegou que não era naquela unidade. Após a abordagem, o suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.