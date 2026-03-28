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VIOLÊNCIA CONTRA ESTUDANTE

Homem de 48 anos é preso acusado de importunar sexualmente aluna de 11 anos

Criança relatou ter sido tocada na porta de colégio na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte; crime ocorreu nessa sexta-feira (27/3)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 13:12

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Homem de 26 anos foi preso pela PM por importunação sexual durante desfile em Belo Horizonte
Homem foi preso suspeito de tocar nas nádegas de uma estudante de 11 anos na porta da escola em que ela estuda, na Savassi crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem, de 48 anos, foi conduzido à delegacia nessa sexta-feira (27/3) suspeito de importunar sexualmente uma aluna, de 11, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o autor abordou a menina na porta da escola.

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Os militares fizeram contato com o pai da vítima, que contou que ela estava indo em direção à unidade escolar para encontrar o irmão, que também é menor de idade. A aluna estava acompanhada de outras colegas da escola.

Em determinado momento, o suspeito se aproximou dela e começou a dizer que "a mochila deveria estar pesada" e iria ajudá-la.

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O homem pegou na mão da menina e, posteriormente, foi para trás dela, mencionando que iria suspender a bolsa para verificar o peso. Nesse momento, conforme o relato, o autor, além de passar a mão em suas costas, também encostou em suas nádegas. Segundo a corporação, a garota assustou com a atitude do homem e correu em direção ao colégio. 

Um pai de outro aluno presenciou a situação e contou à PM que o criminoso, anteriormente, havia se aproximado de outros adultos e começou a proferir falas desconexas e assuntos variados. O responsável, juntamente com outras mães, abordaram o suspeito. Em seguida, seguranças da escola intervieram até a chegada da PM. 

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Segundo a ocorrência, o homem não soube explicar o motivo de estar no local. Primeiro, ele disse ter dois sobrinhos na escola, mas não conseguiu informar os nomes dos estudantes. Depois, alegou que não era naquela unidade. Após a abordagem, o suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. 

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