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INCÊNDIO CRIMINOSO

Academia pega fogo de madrugada e suspeita é de incêndio criminoso

Janela quebrada e escada no local levantam suspeita de ação criminosa em Montes Claros

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/03/2026 10:06 - atualizado em 20/03/2026 11:33

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Testemunhas relataram movimentação suspeita nas proximidades pouco antes do início do fogo
Testemunhas relataram movimentação suspeita nas proximidades pouco antes do início do fogo crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Incêndio consumiu parte de uma academia na madrugada desta sexta-feira (20/3), em Montes Claros (MG), na Região Norte do estado. Há indícios de que o incêndio não seja acidental.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 4h, no Bairro Novo Jaraguá. No local, as chamas atingiam o primeiro e o segundo pavimentos do estabelecimento. Populares já haviam desligado a energia elétrica como medida preventiva antes da chegada das equipes.

Durante a ocorrência, os militares encontraram uma escada encostada na fachada do prédio, dando acesso ao segundo andar, além de uma janela quebrada. A situação levantou a suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado de forma criminosa.

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Testemunhas relataram movimentação suspeita nas proximidades pouco antes do início do fogo. A Polícia Militar foi acionada e acompanha o caso, que ainda será investigado.

O incêndio foi controlado rapidamente pelos bombeiros, e não houve comprometimento estrutural aparente da edificação. Mesmo assim, os responsáveis foram orientados a só retomar as atividades após avaliação técnica.

Diversos equipamentos da academia, como esteiras, simuladores, aparelhos de ar-condicionado e suplementos, foram danificados.

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Depois do combate às chamas e do trabalho de rescaldo, o local foi deixado sob responsabilidade dos proprietários.

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