Homem é preso suspeito de vender drogas em academias de luxo em BH

Um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi feita no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira (31/3).

Segundo a corporação, o homem tinha preferência por comercializar a droga em locais e para o público de maior poder aquisitivo. A preferência de atuação eram academias de musculação.

Durante as diligências na casa do suspeito, os policiais encontraram diversas substâncias entorpecentes, entre elas maconha, skunk, cocaína e haxixe.

Além disso, também foram apreendidos materiais utilizados na comercialização das drogas, como balanças de precisão, seladora a vácuo e equipamentos eletrônicos.

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O homem foi preso e o caso, encaminhado à polícia Judiciária. As investigações, a cargo da 5ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), continuam com foco em combater o tráfico de drogas.