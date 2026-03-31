Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO

Homem é preso suspeito de vender drogas em academias de luxo em BH

Polícia Civil apreendeu na casa do criminoso diversas substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão e equipamentos eletrônicos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
31/03/2026 16:08

compartilhe

SIGA
×
As drogas eram comercializadas para um público de maior poder aquisitivo, com atuação em locais como academias de musculação.
As drogas eram comercializadas para um público de maior poder aquisitivo, com atuação em locais como academias de musculação. crédito: Divulgação/PCMG

Um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi feita no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira (31/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a corporação, o homem tinha preferência por comercializar a droga em locais e para o público de maior poder aquisitivo. A preferência de atuação eram academias de musculação.

Leia Mais

Durante as diligências na casa do suspeito, os policiais encontraram diversas substâncias entorpecentes, entre elas maconha, skunk, cocaína e haxixe.

Além disso, também foram apreendidos materiais utilizados na comercialização das drogas, como balanças de precisão, seladora a vácuo e equipamentos eletrônicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso e o caso, encaminhado à polícia Judiciária. As investigações, a cargo da 5ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), continuam com foco em combater o tráfico de drogas.

Tópicos relacionados:

academia bh policia-civil trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay