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TRÁFICO DE DROGAS

Zona da Mata: homem é preso com kits de maconha e chocolate

Carga foi encontrada dentro de uma mala, durante abordagem da Polícia Militar Rodoviária. Suspeito confessou ligação com o Comando Vermelho

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 09:31 - atualizado em 28/03/2026 13:28

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Os entorpecentes estavam organizados em "kits" que incluíam, além da droga, barras de chocolate.
Abordagem, prisão do suspeito e apreensão das drogas ocorreram na MGC-393, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira crédito: PMMG/Divulgação

Uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária, realizada durante a Operação Última Parada, terminou com apreensão de carga inusitada de tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu na MGC-393, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. 

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Segundo a corporação, os militares abordaram um veículo Toyota Etios que realizava transporte de passageiros por aplicativo, no trajeto entre o Rio de Janeiro e Itaperuna (RJ).

Durante a fiscalização, um passageiro, de 27 anos, apresentou comportamento suspeito, além de parecer nervoso e tenso. Os policiais então realizaram buscas em seus pertences e localizaram uma mala com forte odor de maconha.

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Dentro da bagagem, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, organizados em "kits" com porções de maconha, chocolate, dichavador e seda (material associado ao preparo e consumo da droga).

Interrogado pelos agentes, o suspeito confessou que havia buscado a droga em Duque de Caxias (RJ) e que faria a entrega em Santo Antônio de Pádua (RJ), onde reside. Ele também afirmou possuir ligação com a organização criminosa Comando Vermelho (CV).

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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido.

O que foi apreendido?

  • 142 tabletes de maconha, separados em kits
  • 100 porções de “ice” (supermaconha)
  • Kits contendo maconha, chocolate, dichavador e seda

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