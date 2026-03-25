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Tragédia na estrada

Sargento da PM e motorista morrem em acidente na MGC 135, em Mirabela

Carro de passeio bateu de frente com caminhão. Outro militar ficou gravemente ferido na colisão no Norte de Minas

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
25/03/2026 18:21

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Sargento ferido em acidente em Mirabela foi transportado de helicóptero ate Montes Claros
Sargento ferido gravemente em acidente em Mirabela, no Norte de Minas, foi transportado de helicóptero até a Santa Casa de Montes Claros crédito: Corpo de Bombeiros/divulgação

Duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida em uma batida frontal entre um Chevrolet Spin e um caminhão, ocorrida nesta quarta-feira (25/3), na MGC 135, em Mirabela, no Norte de Minas. Dois militares estão entre as vítimas do acidente: uma sargento, que morreu no local, e um sargento, que foi socorrido com ferimentos graves. 

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A colisão ocorreu no km 303 da rodovia, na perigosa "Curva do S", entre Mirabela e Montes Claros. O local fica a cerca de cinco quilômetros da área urbana de Mirabela. Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia no sentido Mirabela/Montes Claros e o carro de passeio viajava em direção contrária.

As três vítimas do acidente estavam no Chevrolet Spin. Além da sargento Graciele de Oliveira Ramos, de 41 anos, o motorista do carro de passeio, de 36, também morreu na colisão. O sargento Renato Lucas, de 55, ficou gravemente ferido. O condutor do caminhão, que viajava sozinho, não se feriu.

A sargento Graciele de Oliveira Ramos era lotada no 30º Batalhão da Polícia Militar (MPM) de Januária. Já o sargento ferido na tragédia trabalhava no destacamento da PM em Brasília de Minas, sendo vinculado à 13ª Companhia Independente da Polícia Militar de São Francisco.

Ele ficou preso às ferragens, sendo resgatado pelos bombeiros e atendido no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu). Em seguida, foi transportado pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Santa Casa de Montes Claros.

O comando da 11ª Região da Polícia Militar de Montes Claros divulgou nota de pesar pelo acidente que teve dois militares entre as vítimas.

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“A Polícia Militar lamenta profundamente a perda da 3ª sargento Graciele, profissional dedicada que honrou a farda com compromisso e coragem, e se solidariza com familiares, amigos e companheiros de farda neste momento de dor, ao mesmo tempo em que manifesta votos de pronta recuperação ao 1º sargento Renato Lucas”, diz a nota.

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