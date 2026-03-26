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COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Sete pessoas são presas em operação contra facções criminosas em Minas

Ação foi coordenada pela Sejusp em cidades da Zona da Mata mineira e contou com participação das polícias Federal, Civil, Militar e Penal

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
26/03/2026 14:33

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Sete pessoas foram presas em operação que mira facções criminosas e tráfico de drogas em Minas Gerais
Operação Vinculum Fractum mira facções criminosas e combate ao tráfico de drogas em Minas Gerais crédito: Divulgação

Sete pessoas foram presas em operação que mira facções criminosas e tráfico de drogas em Minas Gerais. A ação foi realizada nessa quarta-feira (25/3), em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. A Operação Vinculum Fractum foi coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e contou com participação das polícias Federal, Civil, Militar e Penal.

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As ações se concentraram no Bairro Goiabal, em Além Paraíba, e nos municípios de Cataguases e Argirita, também na Zona da Mata. Conforme divulgado em coletiva de imprensa, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão.

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Também foi informado que foram apreendidas duas armas de fogo e 13 celulares. Segundo repassado pelos agentes na coletiva, a operação faz parte de um conjunto de ações que foram e serão realizadas contra o crime organizado em Minas Gerais. 

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