Homem é encontrado morto em casa na Pampulha, em BH
De acordo com a Polícia Civil, o corpo em estado avançado de decomposição foi encaminhado ao IML, onde passou por necropsia
O corpo de um homem de 33 anos foi encontrado dentro da casa em que morava no Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nessa terça-feira (24/3). Ele estava desaparecido desde a semana passada e o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia esteve no local para coletar vestígios e informações para subsidiar a investigação.
Informou ainda que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por exame de necropsia e aguarda a remoção por familiares. A PCMG destaca ainda que aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte.