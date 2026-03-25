Corpo é encontrado em prédio no Barro Preto, em BH
Vítima estava no subsolo e tinha um ferimento na cabeça
Um corpo foi encontrado no início da noite dessa terça-feira (24/3) em um prédio abandonado no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 18h, na Rua Ouro Preto. A equipe foi acionada depois de um solicitante relatar que uma pessoa em situação de rua informou sobre a presença de um cadáver no interior do imóvel.
Os militares constataram que o prédio estava fechado e entraram à força. O corpo foi localizado no subsolo.
De acordo com os bombeiros, a vítima apresentava rigidez cadavérica e um ferimento na cabeça.
A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local. As circunstâncias da morte serão investigadas.