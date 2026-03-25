Adolescente cria perfil falso da PM para pedir doações e é apreendido em MG

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido nessa terça-feira (24/3) por criar um perfil falso da Polícia Militar no Instagram, em Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo a PM, por meio do 60º Batalhão, as investigações começaram na segunda-feira (23/3), após a identificação de um perfil que utilizava indevidamente o nome e a identidade visual da corporação.

A página era usada para pedir doações e divulgar uma vaquinha on-line falsa, enganando a população.

Um levantamento de informaçoes levou os militares a identificar e localizar o adolescente no Bairro Concesso Elias.

De acordo com a PM, o perfil foi desativado rapidamente e, até o momento, não há registro de vítimas.

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O jovem foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes, acompanhado do responsável legal, juntamente com o celular usado para montar o golpe.