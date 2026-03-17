Adolescente vai a escola com arma falsa para ameaçar jovem por ciúmes
Jovem de 16 anos confessou que queria intimidar estudante de 15; réplica de arma foi apreendida
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Um adolescente de 16 anos foi apreendido ao levar uma arma falsa para intimidar um outro jovem, de 15 anos, no início da tarde dessa segunda-feira (16/3), na porta da Escola Estadual Deputado José Augusto Ferreira, conhecida como “Estadual”, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.
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Segundo a Polícia Militar, tudo começou após uma denúncia apontar que dois indivíduos em atitude suspeita estavam nas proximidades da unidade de ensino na Rua Deputado José Augusto Ferreira.
De acordo com o diretor da escola, alunos relataram ter visto dois jovens nas imediações do local, aparentemente ajustando algo na cintura semelhante a uma arma de fogo, o que gerou preocupação entre estudantes e funcionários.
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Imagens obtidas no local indicaram que dois adolescentes, de 16 e 15 anos, chegaram a entrar parcialmente nas dependências da escola e observar uma das laterais do prédio, levantando suspeitas sobre as intenções.
No fim da tarde, durante novos contatos com a direção, foi identificado que um adolescente de 15 anos seria o possível alvo da ameaça. Segundo apurado, a motivação estaria relacionada a questões passionais, já que o jovem estaria em um relacionamento com a ex-namorada de um dos suspeitos.
Diante das informações, equipes do 62º Batalhão da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o adolescente de 16 anos, que confessou ter ido ao local com o objetivo de intimidar a vítima. Ele relatou que utilizava uma réplica de arma de fogo do tipo airsoft para causar medo.
Inicialmente, o jovem disse que havia jogado o objeto em um rio por receio de ser apreendido. No entanto, após a abordagem, indicou aos militares o local onde a réplica estava escondida. O material foi localizado e apreendido.
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A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes. Não há informações da apreensão do adolescente.