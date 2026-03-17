Adolescente vai a escola com arma falsa para ameaçar jovem por ciúmes

Um adolescente de 16 anos foi apreendido ao levar uma arma falsa para intimidar um outro jovem, de 15 anos, no início da tarde dessa segunda-feira (16/3), na porta da Escola Estadual Deputado José Augusto Ferreira, conhecida como “Estadual”, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, tudo começou após uma denúncia apontar que dois indivíduos em atitude suspeita estavam nas proximidades da unidade de ensino na Rua Deputado José Augusto Ferreira.

De acordo com o diretor da escola, alunos relataram ter visto dois jovens nas imediações do local, aparentemente ajustando algo na cintura semelhante a uma arma de fogo, o que gerou preocupação entre estudantes e funcionários.

Imagens obtidas no local indicaram que dois adolescentes, de 16 e 15 anos, chegaram a entrar parcialmente nas dependências da escola e observar uma das laterais do prédio, levantando suspeitas sobre as intenções.

No fim da tarde, durante novos contatos com a direção, foi identificado que um adolescente de 15 anos seria o possível alvo da ameaça. Segundo apurado, a motivação estaria relacionada a questões passionais, já que o jovem estaria em um relacionamento com a ex-namorada de um dos suspeitos.

Diante das informações, equipes do 62º Batalhão da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o adolescente de 16 anos, que confessou ter ido ao local com o objetivo de intimidar a vítima. Ele relatou que utilizava uma réplica de arma de fogo do tipo airsoft para causar medo.

Inicialmente, o jovem disse que havia jogado o objeto em um rio por receio de ser apreendido. No entanto, após a abordagem, indicou aos militares o local onde a réplica estava escondida. O material foi localizado e apreendido.

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A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes. Não há informações da apreensão do adolescente.