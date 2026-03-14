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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Adolescente de 14 anos é agredida na rua pelo ex-namorado de 17 em MG

Jovem sofreu ferimentos no rosto e no corpo; suspeito foi localizado e apreendido pela Polícia Militar.

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
14/03/2026 21:29

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A adolescente foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
A adolescente foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma adolescente de 14 anos foi agredida com socos, chutes e puxões de cabelo na manhã deste sábado (14/3) no Bairro São Lourenço, em Formiga (MG), Centro-Oeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

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No local, encontraram a jovem com lesões aparentes, como hematomas no rosto, escoriações nas pernas e ferimentos nas mãos. Ela também relatava dores em várias partes do corpo. A adolescente foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

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Segundo informações levantadas pela polícia, o suspeito das agressões é o ex-namorado da vítima, um adolescente de 17 anos. O crime teria motivado pelo inconformismo com o fim do relacionamento. 

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento da agressão. No vídeo, a vítima aparece sendo puxada pelos cabelos, recebendo socos e chutes, sendo arrastada pela rua. Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamentos em diferentes pontos da cidade para localizar o suspeito.

Durante a ocorrência, os militares receberam informações de que o adolescente poderia estar escondido na comunidade de Timboré, na zona rural do município. Os policiais foram até o local indicado e conseguiram localizar e apreender o suspeito.

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O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por sua responsável legal, para as providências cabíveis.

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