VALE DO RIO DOCE

Suspeito de armazenar conteúdo sexual de crianças e adolescentes é preso

Prisão foi feita pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12/3) em Santa Maria do Suaçuí (MG), na região do Vale do Rio Doce

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
12/03/2026 23:30

Durante as investigações, foram identificados indícios de que o suspeito mantinha contato frequente com uma vítima
Durante as investigações, foram identificados indícios de que o suspeito mantinha contato frequente com uma vítima

Um homem de 33 anos, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, foi preso em casa nesta quinta-feira (12/3) em Santa Maria do Suaçuí (MG), na região do Vale do Rio Doce.

"Durante as investigações, foram identificados indícios de que o suspeito mantinha contato frequente com a vítima por meio de redes sociais, utilizando as plataformas para enviar mensagens de cunho sexual e realizar o aliciamento", diz o comunicado da Polícia Civil. 

O comunicado, porém, não deixa claro se o homem conversava com essa vítima com o objetivo de recrutá-la para a produção de conteúdos sexuais, já que ele armazenava mídias com esse teor. 

Também não foi esclarecido se a polícia já sabe se as mídias encontradas na casa dele foram produzidas por ele por meio de aliciamentos nas redes ou se esses conteúdos foram obtidos por outros meios.

O texto apenas explica que "policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do homem e encontraram indícios de armazenamento de mídias de natureza sexual envolvendo crianças e adolescentes em equipamentos eletrônicos". O material foi apreendido e encaminhado para análise.

O homem foi conduzido à unidade policial, teve a prisão em flagrante ratificada e, após os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional.

