Suspeito de armazenar conteúdo sexual de crianças e adolescentes é preso
Prisão foi feita pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12/3) em Santa Maria do Suaçuí (MG), na região do Vale do Rio Doce
compartilheSIGA
Um homem de 33 anos, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, foi preso em casa nesta quinta-feira (12/3) em Santa Maria do Suaçuí (MG), na região do Vale do Rio Doce.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Durante as investigações, foram identificados indícios de que o suspeito mantinha contato frequente com a vítima por meio de redes sociais, utilizando as plataformas para enviar mensagens de cunho sexual e realizar o aliciamento", diz o comunicado da Polícia Civil.
Leia Mais
Também não foi esclarecido se a polícia já sabe se as mídias encontradas na casa dele foram produzidas por ele por meio de aliciamentos nas redes ou se esses conteúdos foram obtidos por outros meios.
O texto apenas explica que "policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do homem e encontraram indícios de armazenamento de mídias de natureza sexual envolvendo crianças e adolescentes em equipamentos eletrônicos". O material foi apreendido e encaminhado para análise.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi conduzido à unidade policial, teve a prisão em flagrante ratificada e, após os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional.