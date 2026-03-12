Suspeito de armazenar conteúdo sexual de crianças e adolescentes é preso

Um homem de 33 anos, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, foi preso em casa nesta quinta-feira (12/3) em Santa Maria do Suaçuí (MG), na região do Vale do Rio Doce.

"Durante as investigações, foram identificados indícios de que o suspeito mantinha contato frequente com a vítima por meio de redes sociais, utilizando as plataformas para enviar mensagens de cunho sexual e realizar o aliciamento", diz o comunicado da Polícia Civil.



O comunicado, porém, não deixa claro se o homem conversava com essa vítima com o objetivo de recrutá-la para a produção de conteúdos sexuais, já que ele armazenava mídias com esse teor.