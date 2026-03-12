Mais de 170 ampolas emagrecedoras são apreendidas no Triângulo

Quase 180 ampolas usadas em canetas emagrecedoras, além de diversos aparelhos eletrônicos sem nota fiscal, foram apreendidos nesta quarta-feira (11/3) na rodovia MGC-497, em Prata (MG), no Triângulo Mineiro, durante uma operação conjunta das polícias de Minas Gerais e Goiás.

Durante a abordagem, a Polícia Militar Rodoviária encontrou 177 unidades do medicamento junto de celulares e caixas de som, sem a documentação fiscal. O motorista foi preso e confessou que as mercadorias haviam sido compradas no Paraguai.

O condutor não tinha declaração à Receita Federal nem a autorização da Anvisa, exigida para a entrada desse tipo de medicamento no país.

De acordo com a PM, o valor total da carga ultrapassa a cota de isenção tributária, o que configura crimes de contrabando e descaminho. O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Uberaba.

