Descaminho

Mais de 170 ampolas emagrecedoras são apreendidas no Triângulo

As 177 unidades do medicamento estavam em um veículo junto de celulares e caixas de som sem a documentação fiscal. Um homem foi preso em Prata

Vinicius Lemos - Especial para o EM
12/03/2026 18:26

Quase 180 ampolas de emagrecedor são apreendidas em Prata
Quase 180 ampolas com medicamento emagrecedor são apreendidas em Prata crédito: Divulgação/PMMG

Quase 180 ampolas usadas em canetas emagrecedoras, além de diversos aparelhos eletrônicos sem nota fiscal, foram apreendidos nesta quarta-feira (11/3) na rodovia MGC-497, em Prata (MG), no Triângulo Mineiro, durante uma operação conjunta das polícias de Minas Gerais e Goiás.

Durante a abordagem, a Polícia Militar Rodoviária encontrou 177 unidades do medicamento junto de celulares e caixas de som, sem a documentação fiscal. O motorista foi preso e confessou que as mercadorias haviam sido compradas no Paraguai.

O condutor não tinha declaração à Receita Federal nem a autorização da Anvisa, exigida para a entrada desse tipo de medicamento no país.

De acordo com a PM, o valor total da carga ultrapassa a cota de isenção tributária, o que configura crimes de contrabando e descaminho. O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Uberaba.

