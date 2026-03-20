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VENDAS FRAUDULENTAS

MG: falso corretor é preso pela 3ª vez; prejuízo chega a R$ 1 milhão

Suspeito voltou a aplicar golpes menos de 30 dias após deixar a prisão; homem foi detido após denúncia

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
20/03/2026 19:02

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Falso corretor é pela terceira vez em Uberlândia; prejuízo chega a R$ 1 mi
Falso corretor, que aplicava golpes em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi preso preventivamente e está à disposição da Justiça crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 30 anos suspeito de aplicar golpes na venda fraudulenta de imóveis em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Essa é a terceira vez que o falso corretor foi detido e o prejuízo causado às vítimas já ultrapassa R$ 1 milhão.

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A investigação mais recente teve início em 9 de março, após a vítima procurar a delegacia e relatar que havia pago R$ 35 mil acreditando estar adquirindo o ágio de um imóvel no Bairro Luizote. Após desconfiar da negociação e buscar informações, inclusive em redes sociais, a vítima percebeu que se tratava de um golpe e acionou a polícia.

Com base nas informações, os investigadores identificaram rapidamente que o suspeito era o mesmo homem já preso anteriormente por crimes semelhantes. Ele havia deixado o sistema prisional em 31 de janeiro deste ano, após cumprir cerca de 10 meses de detenção, e voltou a agir em menos de 30 dias.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado contava com a ajuda de um comparsa, que se passava por proprietário dos imóveis e utilizava documentos falsos para dar aparência de legalidade às negociações.

Diante dos indícios, a corporação solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça após parecer favorável do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O falso corretor foi localizado e preso no Bairro Saraiva, cerca de uma semana após o registro da ocorrência.

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O homem foi encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e eventuais envolvidos no esquema.

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