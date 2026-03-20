Casal é feito refém durante assalto em casa no Sagrada Família, em BH

Uma família foi feita refém durante um assalto na noite dessa quinta-feira (19/3), no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Antônio Tôrres, por volta das 19h55. As vítimas são um casal de idosos, de 78 e 77 anos.

A mulher relatou que estava na sala enquanto o marido preparava o banho, quando percebeu indivíduos forçando a porta da casa. Os suspeitos invadiram o imóvel e a jogaram no chão, onde ela permaneceu durante toda a ação.

O marido contou que, ao ouvir os gritos da esposa, foi até o local e se deparou com os criminosos armados. Ele afirmou que viu cerca de cinco suspeitos, todos usando capuzes e máscaras, tentando abrir o cofre da residência, local informado pela idosa.

O Boletim de Ocorrência não relata se os nbandidos conseguiram abrir o cofre ou se levaram mais alguma coisa. O grupo fugiu em um Ford Ka branco, pela Rua Campestre, no sentido da Avenida dos Andradas. As vítimas verificaram imagens de câmeras de segurança, mas não conseguiram identificar a placa do veículo.

A mulher ainda disse que, no fim de fevereiro, uma prestadora de serviços da casa havia sido assaltada, ocasião em que as chaves da residência foram levadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual da Delegacia de Plantão Digital. Até o momento, ninguém foi preso.