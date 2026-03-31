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BH: mulher é atropelada por Move na Avenida Cristiano Machado

Atropelamento ocorreu na pista exclusiva do Move, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (31/3)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
31/03/2026 14:47

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Mulher é atropelada por ônibus do Move em avenida de BH
Mulher é atropelada por ônibus do Move em avenida de BH crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher, de 39 anos, foi atropelada por um ônibus, na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (31/3). 

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Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na pista exclusiva do Move, no sentido Venda Nova.

A vítima foi atropelada em frente a uma agência de veículos, próxima a uma passarela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o socorro. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

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As informações dos bombeiros ainda dão conta de que a mulher foi encontrada consciente e orientada. De acordo com os militares, ela estaria sem fraturas ou sangramentos aparentes, no entanto, apresentando dores intensas no ombro esquerdo. Há ainda a suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para realizar a gestão do trânsito. Em aplicativos que monitoram o tráfego, motoristas notificaram o acidente e o congestionamento na via, sentido bairro.

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Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH informou em nota que "a via já se encontra liberada".

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