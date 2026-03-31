BH: mulher é atropelada por Move na Avenida Cristiano Machado
Atropelamento ocorreu na pista exclusiva do Move, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (31/3)
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Uma mulher, de 39 anos, foi atropelada por um ônibus, na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (31/3).
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Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na pista exclusiva do Move, no sentido Venda Nova.
A vítima foi atropelada em frente a uma agência de veículos, próxima a uma passarela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o socorro. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.
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As informações dos bombeiros ainda dão conta de que a mulher foi encontrada consciente e orientada. De acordo com os militares, ela estaria sem fraturas ou sangramentos aparentes, no entanto, apresentando dores intensas no ombro esquerdo. Há ainda a suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE).
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para realizar a gestão do trânsito. Em aplicativos que monitoram o tráfego, motoristas notificaram o acidente e o congestionamento na via, sentido bairro.
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Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH informou em nota que "a via já se encontra liberada".