Suspeito de duplo homicídio de jovens morre em confronto na Grande BH

Um homem de 30 anos, conhecido como “Coitinha”, morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira (30/3) no Bairro Vale das Amendoeiras, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele era suspeito de envolvimento na morte de dois jovens em Betim (MG) neste mês.

Segundo a PM, equipes do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) receberam informações de que o suspeito, apontado como autor de ao menos três homicídios em 2026, estaria armado em uma residência.

Durante monitoramento, os militares viram o homem abrindo o portão com uma arma na cintura. Ao perceber a presença policial, ele se refugiou dentro do imóvel.

Os policiais entraram na casa e encontraram o suspeito sentado em um sofá. Foi dada ordem para que ele colocasse as mãos na cabeça, mas, conforme a corporação, ele reagiu rapidamente, sacando uma pistola escondida em uma almofada e apontando para os militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram. O homem foi socorrido até a UPA Ressaca, mas morreu no local.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com carregador estendido e outros dois carregadores. Ainda segundo a PM, o suspeito tinha passagens por homicídios em 2019 e 2026, além de registros por roubo, ameaça e tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso foi encaminhado à 7ª Delegacia de Plantão de Contagem.

Relembre o caso

No dia 9 de março, dois jovens, de 17 e 19 anos, foram mortos a tiros no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim (MG). Um terceiro jovem, de 18 anos, ficou ferido.

De acordo com a PM, os disparos foram feitos por ocupantes de um Fiat Argo contra três pessoas na Rua São Salvador. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas duas morreram na UPA Teresópolis.

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Testemunhas apontaram que o autor dos tiros seria um homem conhecido como “Coitinha”. A perícia recolheu cápsulas e projétil de calibre 9 mm no local do crime.