Chove em BH nesta terça-feira (31/3)? Veja previsão do tempo

Belo Horizonte terá uma terça-feira (31/3) de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde. A previsão meteorológica é da Defesa Civil da capital.

A temperatura mínima registrada foi de 17°C e a máxima estimada para hoje é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,9°C, às 4h20.

Centro-Sul: 18,2°C, às 5h30.

Oeste: 17°C, com sensação térmica de 12,7°C, às 6h.

Pampulha: 19,°C, com sensação térmica de 21,1°C, às 6h.

Venda Nova: 19,2°C, às 5h40.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Como fica o tempo em Minas Gerais?

A formação e atuação de um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), um sistema de baixa pressão em altos níveis da atmosfera que impede a formação de nuvens de chuva, onde se posiciona seu centro, e favorece a atividade convectiva nas bordas, aliado a configuração dos ventos e disponibilidade de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva na faixa leste, no Sul e no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (31/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No restante do estado, haverá variação de nebulosidade e apenas possibilidade de chuva isolada.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice