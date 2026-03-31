Assine
overlay
Início Gerais
CALORZINHO

Chove em BH nesta terça-feira (31/3)? Veja previsão do tempo

A temperatura mínima registrada foi de 17°C e a máxima estimada para hoje na capital é de 30°C

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
31/03/2026 08:51

compartilhe

SIGA
×
Veja previsão do tempo para o último dia de março em BH
Veja previsão do tempo para o último dia de março em Belo Horizonte crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá uma terça-feira (31/3) de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde. A previsão meteorológica é da Defesa Civil da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A temperatura mínima registrada foi de 17°C e a máxima estimada para hoje é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 18,9°C, às 4h20.
  • Centro-Sul: 18,2°C, às 5h30.
  • Oeste: 17°C, com sensação térmica de 12,7°C, às 6h.
  • Pampulha: 19,°C, com sensação térmica de 21,1°C, às 6h.
  • Venda Nova: 19,2°C, às 5h40.

Leia Mais

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Como fica o tempo em Minas Gerais?

A formação e atuação de um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), um sistema de baixa pressão em altos níveis da atmosfera que impede a formação de nuvens de chuva, onde se posiciona seu centro, e favorece a atividade convectiva nas bordas, aliado a configuração dos ventos e disponibilidade de umidade em baixos e médios níveis da atmosfera, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva na faixa leste, no Sul e no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (31/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No restante do estado, haverá variação de nebulosidade e apenas possibilidade de chuva isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil inmet minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay