Chuva estragou a viagem? Saiba quais são os direitos do turista

Fortes chuvas e desastres naturais podem transformar a viagem dos sonhos em um grande transtorno, com alagamentos e acessos bloqueados. Diante desse cenário, surge a dúvida: quais são os direitos de quem teve as férias interrompidas ou canceladas por um evento climático extremo?











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O Código de Defesa do Consumidor (CDC) ampara os viajantes em situações de força maior, como enchentes e deslizamentos. O princípio legal é que o serviço não prestado por um evento imprevisível não deve gerar prejuízo ao cliente. Isso se aplica a passagens aéreas, reservas de hotel e pacotes de viagem.

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Passagens aéreas e hospedagem

Se a companhia aérea cancelar o voo por causa do mau tempo, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), através da Resolução nº 400/2016, estabelece que o passageiro tem direito a escolher entre a reacomodação em outro voo, sem custo adicional, ou o reembolso integral do valor pago. A escolha entre essas opções é do consumidor.

Caso o voo esteja confirmado, mas a cidade de destino esteja inacessível ou em situação de calamidade, a situação exige negociação. O ideal é apresentar provas da impossibilidade de chegar ou permanecer no local, como notícias e decretos oficiais, para solicitar o cancelamento sem multa junto à empresa.

Para reservas em hotéis, pousadas ou imóveis de temporada, a regra é parecida. Se o estabelecimento se tornou inacessível ou foi diretamente afetado pela chuva, o consumidor pode pedir o cancelamento e a devolução integral dos valores pagos, com base no CDC, que prevê o direito ao reembolso quando o serviço contratado não pode ser usufruído.

E quem comprou pacotes de viagem?

Quem adquiriu um pacote completo com uma agência de turismo deve procurar a empresa para resolver a questão. A agência é a responsável por intermediar o contato com a companhia aérea e o hotel, garantindo a remarcação da viagem para outra data ou a devolução total dos valores.

A negociação é o primeiro caminho, mas a agência tem a obrigação de oferecer alternativas viáveis sem custos extras para o cliente. O crédito para uso futuro também é uma opção, desde que o consumidor concorde com os termos e prazos.

Como garantir seus direitos

O primeiro passo é registrar tudo. Guarde notícias, fotos, vídeos e decretos oficiais que comprovem a situação de emergência ou calamidade no destino turístico. Esses registros são provas importantes caso seja necessário buscar uma solução formal.

Em seguida, entre em contato com a empresa responsável (companhia aérea, hotel ou agência). Dê preferência a canais de comunicação que gerem protocolo, como e-mail ou chat, para documentar a tentativa de acordo.

Se a negociação não avançar, o próximo caminho é registrar uma reclamação em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon da sua cidade. A plataforma Consumidor.gov.br, mantida pelo governo federal, também é uma ferramenta eficaz para mediar conflitos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.