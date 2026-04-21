Suspeito de matar adolescente no Sul de Minas confessou crime à mãe

Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

Octavio Henrique dos Santos Campos, de 20 anos, namorado de Evellyn Cristine Firmino da Silva, de 17, foi preso suspeito de matar a adolescente e confessar o crime à mãe dele, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Conforme o registro, a mulher ligou para a corporação no último sábado (18/4) para relatar o fato. O desaparecimento de Evellyn foi registrado pela mãe dela na sexta-feira (17/4) e o corpo foi encontrado nesta terça-feira (21/4) em uma mata na zona rural de Lavras, no Sul do estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe de Octavio afirmou ainda que o filho disse ter pegado as injeções de insulina do pai e ido para a zona rural com o intuito de tirar a própria vida. O jovem foi encontrado caído na beira da estrada que dá acesso ao alto da Serra da Bocaina no último domingo (19/4), quando foi preso em flagrante. No dia anterior, a motocicleta dele havia sido encontrada nas proximidades.

Ainda conforme registro da PMMG, ao ser encontrado, o suspeito precisou ser encaminhado para atendimento médico. De acordo com boletim de ocorrência registrado no domingo (19/4), o jovem estava hospitalizado e não poderia ser conduzido à delegacia. O celular dele foi apreendido.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso como feminicídio e considera Octavio suspeito. Segundo a corporação, durante a apuração dos fatos, foram colhidos vestígios na casa dele, imagens de câmeras de segurança da rua, além do depoimento de testemunhas.

A PCMG irá repassar mais informações sobre o caso em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (22/4).

Corpo encontrado

O corpo de Evellyn foi encontrado enterrado em uma mata na zona rural de Lavras nesta terça-feira (21/4). A mãe da adolescente registrou o desaparecimento dela na última sexta-feira (17/4), depois de receber uma ligação do namorado de Evellyn perguntando por ela. A adolescente foi vista pela última vez quando saiu para ir à casa dele, segundo boletim de ocorrência.

De acordo com o registro da PMMG, o corpo de Evellyn foi encontrado por dois homens que estavam auxiliando nas buscas pela adolescente. Aos militares, eles relataram que estavam à procura da adolescente quando viram no chão um objeto queimado, que parecia uma mochila.

Atentos por causa do objeto, eles notaram que havia um arame "forçado" no local e, logo adiante, outra cerca cortada. Conforme o boletim de ocorrência, eles entraram na mata e perceberam que o solo estava remexido. À Polícia Militar, os homens disseram que enfiaram uma estaca no chão, que cedeu facilmente, indicando que havia sido recentemente manipulado.

Diante disso, eles começaram a escavar o ponto, momento em que encontraram o braço da vítima. Com a descoberta, acionaram a PMMG. Equipes da corporação chegaram ao local e isolaram a cena. A Polícia Civil foi ao local e fez a perícia. Em seguida, o corpo da adolescente foi liberado para a funerária.

Desaparecimento

Na sexta-feira (17/4), a mãe de Evellyn registrou o desaparecimento da filha após receber uma ligação de Octavio perguntando se a adolescente estava bem. De acordo com boletim de ocorrência, Evellyn havia sido vista pela mãe pela última vez no dia anterior, quando foi para a casa do namorado.

Na ocasião, a mãe da adolescente contou que já havia procurado pela filha nos estabelecimentos em que ela poderia estar, assim como clínicas e hospitais da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, as amigas de Evellyn disseram à mãe dela que a adolescente teria brigado com o namorado.

As polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pela jovem a partir daí.

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*Com informações de Mariana Costa