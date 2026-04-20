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Polícia passa a investigar desaparecimento de adolescente como feminicídio

Jovem de 17 anos está desaparecida desde a última sexta-feira (17/4); o namorado dela foi preso suspeito da morte

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
20/04/2026 18:41

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"A representação pela prisão foi feita pela Polícia Civil após o aprofundamento das investigações e o surgimento de fatos novos, que demonstraram serem insuficientes as medidas cautelares alternativas aplicadas anteriormente", afirma o MPMG
O corpo da adolescente ainda não foi encontrado crédito: Divulgação PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais passou a investigar o desaparecimento de uma adolescente de 17 anos, em Lavras (MG), na Região Sul, como feminicídio. O namorado dela, de 20 anos, foi preso em flagrante, nesse domingo (19/4), suspeito de ter enforcado a jovem. Porém, ele está internado, sob escolta policial. O corpo da adolescente ainda não foi encontrado. 

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A jovem está desaparecida desde a última sexta-feira (17/4), quando teria saído da casa do namorado, onde estava morando há cerca de uma semana, em direção à casa da mãe. No dia seguinte, a mãe da jovem registrou o desaparecimento da filha após receber uma ligação do namorado perguntando pela adolescente.   


A partir daí, as buscas pela jovem tiveram início e envolveram as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros. 

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Indícios e confissão


Segundo a PCMG, durante a apuração dos fatos, foram colhidos vestígios na casa do namorado, imagens de câmeras de segurança da rua, além do depoimento de testemunhas. Ainda de acordo com a corporação, os indícios apontavam para a ocorrência de um possível crime de feminicídio e o namorado passou a ser tratado como suspeito. 


O jovem teria confessado que matou a namorada dentro da casa da família. A mãe dele contou aos policiais que o filho lhe confidenciou que havia enforcado a namorada. Depois disso, o suspeito fugiu do local em uma moto.  


Nesse domingo (19/4), o suspeito foi localizado desacordado em uma estrada na região de Serrinha. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O aparelho celular do suspeito foi apreendido e será periciado para esclarecer possíveis circunstâncias do crime. 


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Diante dos elementos reunidos, a PCMG informa que ele foi preso em flagrante. Ressaltou ainda que as investigações prosseguem, com prioridade para a localização do corpo da jovem.

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