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SUSPEITA DE FEMINICÍDIO

MG: corpo de adolescente desaparecida é encontrado no Sul do estado

Polícia Civil investiga o caso ocorrido em Lavras (MG) como feminicídio; namorado da vítima confessou à mãe dele que teria enforcado a jovem

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 12:00

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Suspeito de cometer homicídio em Belém morre em troca de tiros com a PC em BH
A mãe da jovem registrou o desaparecimento da filha depois de receber uma ligação do namorado perguntando pela adolescente crédito: PCMG/Divulgação

O corpo da adolescente de 17 anos, desaparecida desde a última sexta-feira (17/4) em Lavras (MG), no Sul do estado, foi encontrado na zona rural da cidade. De acordo com a Polícia Civil (PC), novas informações sobre o caso serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (22/4).

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O namorado dela, de 20 anos, foi preso em flagrante, no domingo (19/4), suspeito de ter enforcado a jovem. No entanto, ele está internado, sob escolta policial. Na sexta-feira, a adolescente saiu da casa do namorado, onde morava há cerca de uma semana, em direção à casa da mãe.

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No sábado (18/4), a mãe da jovem registrou o desaparecimento da filha depois de receber uma ligação do namorado perguntando pela adolescente. As polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros começaram as buscas pela jovem a partir daí.

Segundo a PC, que coletou vestígios na casa do rapaz, como imagens de câmeras de segurança da rua e depoimento de testemunhas no entorno, a investigação apontava para um possível feminicídio cometido pelo namorado da vítima.

Conforme as investigações, o namorado confessou à mãe dele que teria enforcado a menina dentro da casa da família. A mãe dele, então, contou aos policiais, mas o suspeito fugiu do local em uma moto.

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No domingo (19/4), o rapaz foi localizado desacordado em uma estrada na região de Serrinha, próximo a Lavras. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico e teve o celular apreendido. O aparelho será periciado para esclarecer o crime.

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