Corpo de mineiro desaparecido em Cabo Frio é encontrado por bombeiros

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O corpo de Leonardo Serafim, de 26 anos, foi encontrado e identificado nesta terça-feira (21/4) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). O jovem estava desaparecido desde domingo (19/4), após entrar no mar na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), na Região dos Lagos. Natural de Belo Horizonte, ele estava em viagem com a família na cidade.

A corporação atuava nas buscas desde o desaparecimento. Segundo os bombeiros, o chamado foi feito pelo irmão da vítima, de 15 anos, às 12h18 de domingo, informando que Leonardo havia sumido no mar.

Nas redes sociais, a influenciadora digital Monique Bispo, que acompanhava as buscas por Leonardo, lamentou a confirmação da morte. "Já conversei com os bombeiros. É muito triste para nossa cidade. A gente só deseja muita força para a família do Leonardo. Vamos todos fazer uma corrente de oração por eles, porque neste momento devem estar sentindo uma dor imensurável."

Segundo Monique, Leonardo tinha baixa visão e dificuldades de mobilidade, conforme informações repassadas pela família. "O Leonardo entrou no mar com o irmão, e uma onda acabou arrastando ele. O irmão, desesperado, saiu da água pedindo ajuda", relatou.

Alerta na praia

Quase uma semana antes, o corpo do turista Vinícius Marques Macedo, de 18 anos, também natural de BH, foi encontrado no mar de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e reconhecido pela família na segunda-feira (13/4). O jovem estava desaparecido desde o dia do seu aniversário, em 11 de abril.

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As buscas por Vinícius começaram depois de ele ser visto ultrapassando algumas ondas na Praia Grande, sem conseguir retornar à faixa de areia. O mar estava agitado, e bandeiras vermelhas sinalizavam os pontos mais perigosos.