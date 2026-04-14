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ARRAIAL DO CABO

Corpo de mineiro que se afogou em mar é encontrado

Vinicius Marques Macedo desapareceu no dia do seu aniversário de 18 anos, no último sábado (11/4), em Arraial do Cabo, litoral do Rio de Janeiro

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Laura Scardua
Wellington Barbosa
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/04/2026 16:47

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Vinicius Marques Macedo desapareceu no último sábado (11/4), na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ)
Vinicius Marques Macedo desapareceu no último sábado (11/4), na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ) crédito: Reprodução Youtube

O corpo de Vinicius Marques Macedo, de 18 anos, foi encontrado na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (13/4). O jovem mineiro estava desaparecido desde a tarde do último sábado (11/4), dia do aniversário dele, quando foi levado pelo mar. 

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A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou que a vítima encontrada é Vinicius e informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a corporação, o caso é investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo) e testemunhas estão sendo ouvidas. 

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que o corpo foi encontrado pelo 18º GBM, de Cabo Frio. “As equipes atuaram de forma contínua desde o início das buscas, empregando diversos recursos, incluindo embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e apoio aéreo com drones, cobrindo toda a região com o máximo de eficiência”, afirmou a corporação. 

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Os bombeiros informaram que Vinicius foi visto pela última vez no sábado ao entrar no mar e ultrapassar algumas ondas, conforme contaram amigos que estavam com ele na praia. De acordo com o governo do Rio de Janeiro, no sábado em que o jovem despareceu, o mar estava agitado e havia sinalização com bandeiras vermelhas em pontos da praia.

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