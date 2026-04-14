Suspeito de matar o próprio primo a tiros é preso em BH

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (14/4) suspeito de matar a tiros o próprio primo, de 20. A prisão foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro Olaria, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a corporação, o crime ocorreu em março deste ano após uma briga de vizinhos. A PCMG informou que, na ocasião, o suspeito pegou uma arma dentro de casa e disparou contra quatro pessoas, atingindo somente o primo, que morreu.

De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão temporária, além de um mandado de busca e apreensão contra o suspeito preso nesta terça-feira. Também foi apreendido um aparelho celular, que será enviado para perícia.

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Segundo a PCMG, o suspeito foi levado até a sede do DHPP para cumprimento do mandado de prisão e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.