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PRISÃO PREVENTIVA

Responsáveis por parque têm prisão em flagrante convertida em preventiva

Dono e funcionário de parque de diversões em MG seguem presos enquanto são investigados pela morte de jovem em um dos brinquedos no fim de semana

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Wellington Barbosa
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Quéren Hapuque
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
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Quéren Hapuque
Repórter
14/04/2026 08:49

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Em nota, o parque informou que está colaborando com as investigações
A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça converteu em preventiva a prisão do dono e de um funcionário do Minas Center Park, investigados pela morte de Carolina Beatriz, de 21 anos, em Itabirito (MG), na Região Central do estado. O caso ocorreu na noite de sábado (11/4), em um brinquedo conhecido como “minhocão”, instalado no parque itinerante na cidade.

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os dois homens, de 45 e 24 anos, foram inicialmente presos em flagrante pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo, ao serem ouvidos na 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

A perícia coletou vestígios no parque para sustentar a investigação e o brinquedo foi interditado. Carolina estava na atração com familiares, incluindo o irmão, que também ficou ferido, mas já recebeu alta. O corpo da jovem foi enterrado no domingo (12/4), em Itabirito.

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A defesa da família questiona as condições de funcionamento do parque e aponta possíveis falhas estruturais. Segundo o advogado Daniel Soares, há indícios de precariedade na montagem dos brinquedos.

A Prefeitura de Itabirito informou que o parque tem alvará de funcionamento e que a responsabilidade técnica e de segurança dos equipamentos envolve laudos específicos e fiscalização municipal.

Já o Corpo de Bombeiros destacou que sua atuação se restringe à prevenção contra incêndio e pânico, não sendo responsável pelo funcionamento dos brinquedos.

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A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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