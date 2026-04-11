Falha em brinquedo mata uma pessoa em Itabirito
Vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação no local. Outras três pessoas ficaram feridas
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Uma pessoa morreu, e três ficaram feridas, em um acidente em um brinquedo "minhocão" no Minas Center Park, no Centro de Itabirito, Região Central de Minas, na noite deste sábado (11/4).
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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), uma das partes do brinquedo se soltou e caiu do trilho, derrubando os passageiros.
Uma das vítimas sofreu uma parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação, mas morreu no local. A informação foi confirmada pelos bombeiros. O Samu e a Polícia Civil também foram acionados.
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O Minas Center Park emitiu uma nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade com amigos e família da vítima que morreu.
"O parque informa que está à disposição das autoridades para apuração completa dos fatos, contribuindo de forma transparente com as investigações, a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido", diz parte da nota.
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Matéria em atualização