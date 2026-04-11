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TRÊS MARIAS

Homem é abandonado em mata e passa quatro dias bebendo água suja em Minas

Vítima foi encontrada às margens da BR-040, no KM 297, no município de Três Marias, Região Central de Minas

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
11/04/2026 22:11 - atualizado em 11/04/2026 22:12

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Homem foi encontrado com sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos por todo o corpo, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés
Homem foi encontrado com sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos por todo o corpo, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem de 52 anos foi resgatado em Três Marias (MG), na Região Central do estado, neste sábado (11/4), depois de ficar quatro dias abandonado em uma área de mata de um local conhecido como beira do Ribeirão do Boi e bebendo água suja. 

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O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por um funcionário de uma fazenda. Ele disse ter encontrado um homem debilitado, às margens da BR-040, no KM 297.

O homem encontrado relatou que foi deixado no local para executar um serviço em uma roça próxima, porém o contratante não voltou para buscá-lo. Ao tentar sair do lugar, se perdeu na mata.

Ele contou ainda aos bombeiros que, durante o período em que permaneceu perdido, ingeriu apenas água suja. Além disso, apresentava sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos por todo o corpo, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés.

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O Corpo de Bombeiros realizou atendimento inicial e o encaminhou para uma unidade de saúde. Os familiares da vítima foram comunicados e se dirigiram ao hospital.

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