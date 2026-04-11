Homem é abandonado em mata e passa quatro dias bebendo água suja em Minas
Vítima foi encontrada às margens da BR-040, no KM 297, no município de Três Marias, Região Central de Minas
compartilheSIGA
Um homem de 52 anos foi resgatado em Três Marias (MG), na Região Central do estado, neste sábado (11/4), depois de ficar quatro dias abandonado em uma área de mata de um local conhecido como beira do Ribeirão do Boi e bebendo água suja.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por um funcionário de uma fazenda. Ele disse ter encontrado um homem debilitado, às margens da BR-040, no KM 297.
O homem encontrado relatou que foi deixado no local para executar um serviço em uma roça próxima, porém o contratante não voltou para buscá-lo. Ao tentar sair do lugar, se perdeu na mata.
- Com escorpião não se brinca: projeto quer proteger crianças em BH e região
- Homem é resgatado de sequestro ligado a facção criminosa; quatro são presos
- Criança brinca com fósforo e causa incêndio em casa na Zona da Mata
Ele contou ainda aos bombeiros que, durante o período em que permaneceu perdido, ingeriu apenas água suja. Além disso, apresentava sinais de desidratação, múltiplas picadas de insetos por todo o corpo, escoriações generalizadas e ferimentos nas plantas dos pés.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Corpo de Bombeiros realizou atendimento inicial e o encaminhou para uma unidade de saúde. Os familiares da vítima foram comunicados e se dirigiram ao hospital.