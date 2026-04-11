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ACIDENTE

MG: carreta carregada de carvão tomba sobre caminhonete e mata motorista

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (11/4), na BR-494, em São João del-Rei (MG); motorista da caminhonete morreu

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
11/04/2026 20:38 - atualizado em 11/04/2026 20:38

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Caminhão carregado de carvão tomba sobre caminhonete e mata motorista em São João del-Rei
Caminhão carregado de carvão tomba sobre caminhonete e mata motorista em São João del-Rei crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem morreu após um caminhão carregado de carvão tombar sobre sua caminhonete na BR-494, em São João del-Rei (MG), próximo ao trevo de Ritápolis, no Campo das Vertentes, na tarde deste sábado (11/4).

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a caminhonete estava totalmente coberta pelo carvão. Foi necessário o uso de uma pá carregadeira e um guincho para retirar o caminhão e parte da carga para, só então, chegar até a vítima por meio de uma pequena abertura.

O motorista da caminhonete morreu no local. Já o condutor do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. A Polícia Militar Rodoviária também esteve presente e ficou responsável pelo controle do trânsito, interrompido durante parte dos trabalhos.

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