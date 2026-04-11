Carro com sete ocupantes colide e deixa três crianças em estado grave em MG

Uma colisão frontal entre dois carros deixou três crianças gravemente feridas na noite dessa sexta-feira (10/4), na BR-494, em Ritápolis (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu no km 164 da rodovia. Um Volkswagen Gol, com sete ocupantes, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Fiat Palio, que tinha duas pessoas a bordo.

No Gol, seis ocupantes ficaram feridos, incluindo três crianças de 1, 5 e 12 anos, que sofreram ferimentos graves. Elas estavam no banco traseiro sem os dispositivos de retenção (cadeirinha). As vítimas foram encaminhadas a hospitais em São João del-Rei (MG).

No Palio, uma pessoa teve ferimentos leves e foi levada para atendimento em São Tiago (MG).

Os motoristas passaram pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. No entanto, o condutor do Gol de 54 anos não possuía habilitação e foi preso em flagrante.

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Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da perícia da Polícia Civil atuaram no atendimento da ocorrência.