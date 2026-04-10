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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

MG: criança morre e mãe fica em estado grave após suspeita de envenenamento

Menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10/4) e mãe dela foi intubada em Juiz de Fora, na Zona da Mata

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/04/2026 23:21 - atualizado em 10/04/2026 23:23

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Menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10) no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus
menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10) no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus crédito: Divulgação / Prefeitura de Juiz de Fora

Uma menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10), com suspeita de envenenamento, no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. A mãe dela, de 34 anos, também passou mal e segue internada em estado grave.

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As duas foram levadas inicialmente para a Unidade Regional Leste na tarde de quinta-feira (9/4), apresentando sintomas semelhantes, como salivação excessiva. A criança chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, foi estabilizada e transferida para o HMTJ, onde morreu.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe também teve piora no quadro clínico, incluindo parada cardiorrespiratória e intensa salivação, sendo necessário o procedimento de intubação.

A suspeita de intoxicação surgiu ainda durante o primeiro atendimento médico, quando profissionais perceberam que mãe e filha apresentavam sinais compatíveis. A polícia foi acionada e o caso passou a ser investigado.

Durante as diligências, a polícia ouviu um tio da criança, que mora no andar debaixo da casa da mulher e da filha, e que foi quem prestou socorro, levando as duas para a Regional Leste.

Outro familiar também esteve na casa e recolheu um chocolate, um biscoito e um iogurte que estavam abertos. Segundo afirmou à polícia, o chocolate tinha partículas parecidas com “chumbinho”, raticida clandestino extremamente tóxico e ilegal.

Um perito analisou os alimentos, mas não encontrou nada suspeito. Um prato com restos de macarrão foi encontrado na casa da família e recolhido. Além disso, como descrito na ocorrência policial, um “material suspeito” também foi encontrado e encaminhado para análise pericial. Na panela usada para preparar o macarrão, não havia vestígios, segundo o registro policial.

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A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

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