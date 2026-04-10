Após incêndio, Casa do Saber terá evento para reconstrução do espaço

Após ser incendiada, a Casa do Saber, biblioteca gratuita a céu aberto, vai receber um evento cultural neste sábado (11/4) para ajudar na reconstrução e no fortalecimento do espaço. A programação, com entrada gratuita, conta com apresentações musicais, oficina de dança, sarau, lançamento de livro e recebimento de doações.

O evento vai ocorrer no espaço da Casa do Saber, na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte. A programação, composta por artistas voluntários, começa às 10h e vai até as 18h.

Espaço voltado à democratização da leitura, a Casa do Saber foi incendiada na noite de 28 de março e teve parte de seu acervo de livros perdido. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a ocorrência.

Confira a programação