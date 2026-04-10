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APÓS O INCÊNDIO

Após incêndio, Casa do Saber terá evento para reconstrução do espaço

Programação conta com apresentações musicais, oficina de dança, sarau, lançamento de livro e recebimento de doações

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
10/04/2026 20:20 - atualizado em 10/04/2026 20:22

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Após ser incendiada, a Casa do Saber, biblioteca gratuita a céu aberto, vai receber um evento cultural neste sábado (11/4)
Após ser incendiada, a Casa do Saber, biblioteca gratuita a céu aberto, vai receber um evento cultural neste sábado (11/4) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Após ser incendiada, a Casa do Saber, biblioteca gratuita a céu aberto, vai receber um evento cultural neste sábado (11/4) para ajudar na reconstrução e no fortalecimento do espaço. A programação, com entrada gratuita, conta com apresentações musicais, oficina de dança, sarau, lançamento de livro e recebimento de doações. 

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O evento vai ocorrer no espaço da Casa do Saber, na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte. A programação, composta por artistas voluntários, começa às 10h e vai até as 18h.

Espaço voltado à democratização da leitura, a Casa do Saber foi incendiada na noite de 28 de março e teve parte de seu acervo de livros perdido. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a ocorrência.

Confira a programação 

  • 10h - Show do Grupo Flor do Cerrado 
  • 11h- Roda para crianças com o Palhaço Cuscuzinho
  • 11h30- Intervenção André ‘Divinas Tretas’
  • 12h- Show de Bruno Cupertino
  • 13h15- Pré-lançamento do livro “Lalá e Zork: Uma Aventura de Sinais”
  • 13h40- Show de Robert Morubixaba
  • 14h- Intervenção de dança de salão com Helen Ribeiro e João Carlos 
  • 14h30- Oficina de danças populares com Geísa Barros
  • 15h15- Show de clássicos do rock com Josy Spínola e Sivan 
  • 16h- Sarau de poesias com a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (Ajeb-MG)
  • 16h30- Percussão e ciranda 
  • De 10h às 17h- recebimento de doações de livros

 

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