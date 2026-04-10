Após incêndio, Casa do Saber terá evento para reconstrução do espaço
Programação conta com apresentações musicais, oficina de dança, sarau, lançamento de livro e recebimento de doações
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Após ser incendiada, a Casa do Saber, biblioteca gratuita a céu aberto, vai receber um evento cultural neste sábado (11/4) para ajudar na reconstrução e no fortalecimento do espaço. A programação, com entrada gratuita, conta com apresentações musicais, oficina de dança, sarau, lançamento de livro e recebimento de doações.
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O evento vai ocorrer no espaço da Casa do Saber, na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte. A programação, composta por artistas voluntários, começa às 10h e vai até as 18h.
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Espaço voltado à democratização da leitura, a Casa do Saber foi incendiada na noite de 28 de março e teve parte de seu acervo de livros perdido. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a ocorrência.
Confira a programação
- 10h - Show do Grupo Flor do Cerrado
- 11h- Roda para crianças com o Palhaço Cuscuzinho
- 11h30- Intervenção André ‘Divinas Tretas’
- 12h- Show de Bruno Cupertino
- 13h15- Pré-lançamento do livro “Lalá e Zork: Uma Aventura de Sinais”
- 13h40- Show de Robert Morubixaba
- 14h- Intervenção de dança de salão com Helen Ribeiro e João Carlos
- 14h30- Oficina de danças populares com Geísa Barros
- 15h15- Show de clássicos do rock com Josy Spínola e Sivan
- 16h- Sarau de poesias com a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (Ajeb-MG)
- 16h30- Percussão e ciranda
- De 10h às 17h- recebimento de doações de livros
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