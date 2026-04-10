DESENTENDIMENTO

BH: escola suspende aulas após briga entre vice-diretora e pai de aluna

O homem alegou que a filha está sendo perseguida por namorar outro estudante da instituição

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/04/2026 17:34 - atualizado em 10/04/2026 17:37

PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
O homem alegou que a filha está sendo perseguida por namorar outro estudante crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Escola Estadual Maria Luiza Miranda Bastos, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte, suspendeu as aulas depois de uma briga envolvendo a vice-diretora da instituição e o pai de uma estudante. O caso mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa quinta-feira (9/4).

De acordo com a corporação, o homem, de 53 anos, relatou que a filha está sendo perseguida e difamada há dias pela vice-diretora, e o motivo seria o fato de a aluna namorar um outro estudante da escola.

O pai também disse que a vice conversou sobre o relacionamento com a mãe da menina nessa quinta e que não cabia a funcionária escolar interferir na vida pessoal da filha. Ainda consta no boletim de ocorrência, que a menina tem ansiedade e a perseguição estaria agravando o quadro.

Leia Mais

A vice-diretora, por sua vez, alegou que a adolescente está saindo das aulas para ficar com o namorado, prática proibida dentro da escola. Por esse motivo, a responsável falou com a mãe da aluna.

Ainda na quinta, a vice-diretora disse que o pai da estudante entrou na escola sem autorização e a cercou no estacionamento, a impedindo de sair. 

Protocolo de segurança

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) afirmou que repudia o ocorrido e reforçou que não tolera qualquer forma de violência no ambiente escolar. Segundo a pasta, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana C, responsável pela gestão da escola, já está acompanhando o caso de perto e prestando suporte à unidade. 

Leia Mais

"A SEE-MG ressalta que não recomenda a suspensão das aulas e, por esse motivo, o Serviço de Inspeção Escolar já foi acionado e está na unidade para realizar uma apuração minuciosa dos fatos, além de orientar a direção quanto à normalização imediata das atividades pedagógicas. As aulas serão repostas, em respeito ao cumprimento dos 200 dias letivos previstos no Calendário Escolar", disse em comunicado.

O órgão ainda informou que, a direção da escola foi devidamente instruída a reforçar o cumprimento do Protocolo de Segurança de acesso e a implementar, ao longo de todo o ano letivo, projetos voltados às relações interpessoais e ao enfrentamento de práticas como o bullying e a discriminação. 

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. 

