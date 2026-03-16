Biblioteca Estadual anuncia suspensão de doação de livros, mas volta atrás

A Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de BH, anunciou, no início deste mês (4/3), a suspensão de recebimento de doações de livros. No comunicado feito nas redes sociais, a instituição declarou que todos os funcionários estavam proibidos de receber qualquer tipo de material em todos os espaços da biblioteca.

Procurada pelo Estado de Minas, a biblioteca afirmou que a interrupção ocorreu para triagem e organização do acervo. Acrescentaram ainda que a suspensão já havia acabado e que as doações teriam voltado a ser efetuadas normalmente, mas a data do retorno não foi informada.

A interrupção da doação de materiais para o acervo possuía uma exceção. Ela não se aplicava às doações que eram contrapartida de projetos de Lei de Incentivo, desde que com recibo.

Entretanto, até esta segunda-feira (16/3), o post do Instagram se encontrava no ar. Ele foi excluído simultaneamente com a apuração da reportagem. Porém, o site da biblioteca ainda declara que a doação está suspensa e pede para aguardar informações sobre o retorno da atividade.

Aba de doações do site da Biblioteca Pública Estadual informando a suspensão Reprodução

A biblioteca ainda informou que as doações já poderiam ser realizadas nesta segunda na instituição.

Acervo e doações

A Biblioteca Pública Estadual é referência no estado de Minas Gerais em seus 72 anos de história. O prédio na Praça da Liberdade é projetado por Oscar Niemeyer.

Possui mais de 500 mil exemplares, entre livros, revistas e jornais históricos. Seu acervo reúne obras representativas de escritores brasileiros e estrangeiros, coleção de obras raras e especiais (Patrimonial), coleção de periódicos antigos (Hemeroteca), coleção infantojuvenil (BIJU) e acervo em Braille.



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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro