Bibliotecas e livrarias montam programação especial para o fim das férias

As férias estão quase acabando, mas ainda dá para aproveitar os dias livres com leitura. Bibliotecas, livrarias e outros espaços culturais de Belo Horizonte oferecem oficinas, contações de histórias, exposições, teatro e outras atividades voltadas à literatura. A programação acontece em várias regiões da cidade até o fim do mês, e muitas atividades são gratuitas.

Um dos destaques é a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH), no Hipercentro. Até o dia 31, de terça a sábado, o espaço realiza o projeto "Férias na Biblioteca", com atividades gratuitas para diferentes idades. Oficinas criativas, leituras compartilhadas e encontros literários ocupam os ambientes da biblioteca, na rua Espírito Santo, 593. Entre as atrações para crianças está a oficina "Pintando o 7", inspirada no livro O que é liberdade, de Renata Bueno. A proposta convida as crianças a experimentar cores e técnicas de pintura para expressar ideias e sentimentos despertados pela leitura. Mediadas por Flávia Paixão, as atividades acontecem nos dias 29, às 10h, e 31, às 10h30, e unem literatura e artes visuais de forma lúdica. Bebês e crianças pequenas também têm espaço na programação. O projeto "Leitura no Colo" aposta na leitura compartilhada como forma de afeto e estímulo sensorial. Cantigas, brincadeiras e livros ilustrados conduzem a experiência, mediada pela Cia Pé-de-Moleque. A ação acontece no dia 24, com sessões às 10h para bebês de colo e às 11h para crianças a partir de 18 meses. Em "Surfando nas Letras", a leitura do livro Capitão Mariano, o Rei do Oceano, de Maurício Veneza, inicia a criação de histórias curtas escritas pelas próprias crianças. Mediado por Wander Ferreira, o projeto aproxima leitura e escrita de forma divertida e acontece nos dias 28 e 30, às 10h e às 15h.

As atividades têm atraído famílias que procuram opções culturais durante as férias. A bioquímica Jacqueline de Oliveira Lima, de 52 anos, levou o filho Gabriel Jorge, de 3, e aprovou a experiência. “Ele estava ficando muito ansioso em casa. A gente inventa mil coisas para fazer, mas ainda sobra espaço nas férias. Descobrimos essas atividades no portal da prefeitura e está sendo ótimo, e pretendemos voltar”, contou. Fátima Lopes, de 70 anos, levou a neta Lara Miranda, de 7, para conhecer o espaço. "Eu não conhecia essa biblioteca. Gostei muito e a gente tem vontade de voltar”, disse. Animada, Lara resumiu a experiência com entusiasmo: “Está sendo muito legal, tem vários livros legais. Já estou louca para escolher meus três livros”.

Crianças participam da Oficina "De Ferias com a Bruxa", na Biblioteca Pública Infantil Juvenil, no Centro de BH Túlio Santos/EM/D.A.Press

A programação não é só para crianças. Jovens e adultos também podem participar, como na oficina “Laboratório de Escrita”, mediada por Samuel Medina, no dia 27, às 18h. Indicada para quem tem 12 anos ou mais, a atividade propõe reflexões sobre técnicas de escrita, diferentes gêneros literários e o processo de criação de um livro, do surgimento da ideia ao lançamento. Além das oficinas, é possível pegar livros e gibis emprestados e conhecer espaços como a Bebeteca, voltada à primeira infância. A programação completa está no Portal Belo Horizonte.

Na Região Centro-Sul, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais também está com programação de férias para todas as idades. Até o fim de fevereiro, quem passar por lá pode conferir dez exposições em diferentes espaços da biblioteca, na Praça da Liberdade, com temas como patrimônio cultural, espiritualidade, literatura, imprensa internacional e história política do Brasil. Para participar, não é preciso se inscrever; é só chegar.

No teatro da biblioteca, a 51ª Campanha de Popularização do Teatro & Dança fica em cartaz até 8 de fevereiro, com espetáculos para diferentes públicos. A programação traz peças infantis e adultas, como Os Três Porquinhos, Vale dos Dinossauros – Novas Aventuras, Amor no Seu Tempo e O Jeito Mineiro de Negociá. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser comprados na plataforma “Vá ao Teatro”. A Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH, no Bairro Lourdes, é uma opção para quem quer aproveitar as férias com tranquilidade e leitura. Aberta ao público, reúne cerca de 12 mil obras nacionais e estrangeiras de diversos gêneros e atende desde pesquisadores até leitores iniciantes. O espaço acolhedor convida crianças, jovens e adultos a explorar novos mundos por meio dos livros.

Livrarias

As livrarias também participam da programação de férias. Em Santa Tereza, a Livraria Aluá transformou os sábados em encontros literários para toda a família. Oficinas de ilustração, contações de histórias, lançamentos de livros e bate-papos com autores acontecem nos dias 24 e 31. Todas as atividades são gratuitas e, para participar, é necessário se inscrever previamente pelo Instagram @livrariaalua ou pelo WhatsApp da livraria: (31) 99982-7629.

Na Região Noroeste, a Casa Literíssima, no bairro Coração Eucarístico, oferece uma colônia de férias que mistura literatura, brincadeira e convivência. Até o dia 31, o espaço promove oficinas diárias, das 14h às 16h, voltadas para crianças. A programação inclui contação de histórias com a palhaça Marília Paiva, oficina "Faça Seu Livro", criação de marcadores de páginas personalizados, piquenique literário e um encerramento em clima de carnaval, com desfile de fantasias. As inscrições estão disponíveis na plataforma Sympla e custam R$ 35 por criança; acompanhantes não pagam. O projeto Férias com a Leitura, no Shopping Cidade BH, também integra o circuito cultural de janeiro. O Grupo 123 Contagem de Histórias se apresenta no dia 24, às 13h, pelo quarto ano consecutivo no piso GG. A iniciativa usa a contação de histórias para aproximar crianças e famílias do universo dos livros. Além dessa data, as contações acontecem todos os sábados, proporcionando momentos de escuta, imaginação e encontro. Na Savassi, a Livraria da Editora Aletria promove o "Festival de Férias: Ler é Viajar!". Até o dia 31, as oficinas ocorrem diariamente, exceto aos domingos, em dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 17h, com contação de histórias, oficinas criativas, música e lanche. Aos sábados, nos dias 24 e 31, o festival ganha programação especial com músicos convidados, das 9h às 14h. As atividades são pagas, com valores a partir de R$ 80, e as inscrições são feitas pelo Instagram da livraria: @livrariadaaletria. Para quem prefere histórias em quadrinhos, mangás e personagens clássicos, a Panini, com quatro espaços espalhados por BH, é uma alternativa para explorar HQs, álbuns de figurinhas e narrativas gráficas, ampliando ainda mais as opções culturais durante as férias.

