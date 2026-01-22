Museus da Pampulha oferecem roteiros culturais gratuitos nas férias

As férias escolares seguem a todo vapor. Aqueles que escolheram ficar na capital mineira, ou que visitam a cidade durante o mês de janeiro, encontram nos Museus da Pampulha uma programação especial gratuita para todas as idades. Até o último dia do mês, o Museu de Arte da Pampulha (MAP), o Museu Casa Kubitschek (MCK) e a Casa do Baile recebem uma agenda recheada que combina atividades infantis, oficinas de restauração, apresentação musical e experiências que valorizam a arquitetura e a paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha.

A proposta, segundo a diretora de Museus da Fundação Municipal de Cultura, Isabela Guerra, é reforçar a Pampulha como território de lazer, convivência e conhecimento. “Para as férias, a gente sempre pensa na Pampulha como esse local de lazer da população de Belo Horizonte. Aproveitamos esse momento para possibilitar atividades mais lúdicas, livres, voltadas para públicos diversos com um olhar especial para as crianças”, afirma.

Com o recesso escolar, as ações voltadas à infância ganham destaque na agenda. Para momentos de experiências artísticas e lúdicas dedicadas aos pequenos visitantes, no dia 24, das 10h às 12h, o Museu de Arte da Pampulha propõe a “Manhã brincante – Especial Primeira Infância”. Crianças de até seis anos podem experimentar diversos materiais e brinquedos sensoriais, com o objetivo de estimular a curiosidade e o desenvolvimento criativo, proporcionando autonomia e movimento, construindo suas descobertas. Com o edifício-sede passando por obras de restauração, a ação vai acontecer no jardim do museu.

No Museu Casa Kubitschek, o jardim projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx vira palco para a atividade “Brincadeiras no Jardim”. Em meio à vegetação e ao cenário histórico, nos dias 24 e 31, das 14h às 16h, a proposta convida as crianças para uma aventura que explora o espaço por meio de brincadeiras educativas que dialogam com a natureza, a cultura e a história da Pampulha, aproveitando o ambiente ao ar livre.

A programação também abre espaço para quem deseja conhecer os bastidores da preservação do patrimônio cultural. Dois laboratórios de restauro integram a agenda do MCK, ambos conduzidos pela conservadora e restauradora Samara Asevedo. O primeiro, dedicado à conservação de um painel de mosaico de Paulo Werneck, acontece no dia 22, das 10h às 11h30 e propõe uma aproximação prática com técnicas de conservação preventiva, destacando a relação entre arte, arquitetura e patrimônio modernista.

O segundo laboratório, marcado para o dia 29, das 10h às 11h30, volta o olhar para os cartões-postais do acervo do museu, documentos que ajudam a contar a história da Pampulha ao longo do século XX. A atividade convida os participantes a refletirem sobre memória, imagem e os cuidados necessários com materiais frágeis, como fotografias e impressos, ampliando a compreensão sobre o trabalho realizado nos museus além das exposições.

Isabela destaca que a atividade não é só para profissionais. "É uma forma de aproximar as pessoas do trabalho técnico que existe por trás da preservação dos acervos, algo que normalmente não é visível. Todos são bem-vindos, desde crianças a profissionais. Essa oficina ajuda o público a entender como funciona o cuidado com os acervos e a importância desse trabalho técnico, que geralmente não aparece”, destaca.

Na Casa do Baile, o destaque da programação é o projeto “Casa 360º”, realizado de quarta a sexta-feira, das 17h às 18h. A atividade propõe uma vivência diferenciada do espaço projetado por Oscar Niemeyer, permitindo que os visitantes, acompanhados por educadores, acessem áreas internas normalmente restritas. Desses pontos, é possível observar novas perspectivas da Pampulha e contemplar a vista. “É uma forma de conhecer melhor a arquitetura da Casa do Baile e de vivenciar a paisagem a partir de outros enquadramentos”, explica a diretora.

No dia 24 de janeiro, às 16h, a Casa do Baile também recebe a apresentação “Solstício de verão”, com o quarteto de cordas Echinata, formado por músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O concerto, com repertório de músicas brasileiras, acontece no salão interno do espaço e convida o público a celebrar o verão.

Além da programação especial de férias, os visitantes podem conferir as exposições em cartaz na Casa do Baile e no Museu Casa Kubitschek de quarta a domingo, das 10h às 18h.

Os professores Rangel Carvalho, de 34 anos, e Mariana Almeida, de 37, aproveitaram as férias para visitar os museus da cidade acompanhados por um grupo de amigos - Na foto a Casa do Baile Marcos Vieira /EM/DA. Press

Os professores Rangel Carvalho, de 34 anos, e Mariana Almeida, de 37, aproveitaram as férias para visitar os museus da cidade acompanhados por um grupo de amigos. Natural de Belém (PA), e morador de Belo Horizonte há oito anos, Rangel conta que é a primeira vez visitando a Casa do Baile e amou a experiência.

“Aproveitei as férias para visitar e passear pelos pontos históricos de Belo Horizonte. Como professor e não sendo daqui, acho importante entender a história da cidade para compreender melhor a sociedade. Eu amei a experiência de conhecer a Casa do Baile. Tem uma dinâmica lúdica no fundo que eu achei maravilhosa e ainda ganhei uma maquete para fazer em casa no resto das férias", conta.

Para Mariana Almeida, também paraense, a visita foi um momento de reencontro. Morando da capital há sete anos, ela retornou à Casa do Baile depois de quase uma década. "Estamos fazendo passeio de férias e recebendo uns amigos e esse complexo da Pampulha sempre me chama muita atenção. Vim aqui pela primeira vez antes mesmo de morar na cidade há 10 anos e a Casa do Baile é muito bonita, diferente de outros lugares da cidade. As exposições estão muito legais, as experiências interativas são interessantes e rendem boas fotos. É um passeio ótimo para fazer com amigos e também para trazer crianças agora nas férias," completa.

Para participar de todas as atividades é "só chegar", sem necessidade de inscrição prévia, mas algumas oficinas estão sujeitas à lotação. Então, chegue com antecedência para garantir a sua vaga. A programação completa você pode consultar nas redes sociais dos museus. "Moradores e turistas são igualmente bem-vindos, sem distinção. Venham aproveitar, curtir e vivenciar esses momentos com a gente", finaliza a diretora de Museus da Fundação Municipal de Cultura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima