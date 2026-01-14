Parque do Palácio entra no roteiro de férias com lazer, cultura e natureza

Férias são momentos para se divertir e descansar, recarregando as energias. Aos pés da Serra do Curral, no Bairro Mangabeiras, o Parque do Palácio abre seus portões e se transforma em um grande quintal cultural, onde brincar, pedalar, conhecer a história de Minas Gerais ou simplesmente estender a canga à sombra das árvores faz parte da programação de janeiro — sem perder o caráter histórico do local.

Em meio à calmaria, a antiga residência oficial dos governadores de Minas Gerais vem sendo ressignificada como um espaço de convivência para toda a família. Cercado por uma área de proteção ambiental que abriga espécies da fauna e da flora do Cerrado e da Mata Atlântica, o Parque do Palácio amplia sua programação, ocupando jardins, áreas externas e espaços internos com atividades que estimulam o brincar, o movimento e a descoberta.

Na parte interna do palácio, os visitantes poderão conhecer uma exposição fixa que conta a história do edifício, desenvolvida pelo arquiteto e cenógrafo Alexandre Rousset, em parceria com o Departamento de História da PUC Minas. Na parte interna do palácio, um piano de cauda está disponível para profissionais tocarem durante a visita. Em meio a calmaria, entre jardins históricos e novas atrações, o espaço vira opção de férias para toda a família, unindo lazer, esporte, exposições e contato com o verde. O segundo andar da casa receberá exposições itinerantes e a primeira será o ateliê aberto da artista Lu Simão, que traz para o parque seu processo criativo e sua convivência com o público. O Parque do Palácio passa a contar agora com um novo parquinho infantil, projetado pela designer Cynthia Silva, dedicado à convivência, imaginação e brincadeiras das crianças.

Entre as novidades está o novo parquinho infantil, assinado pela designer Cynthia Silva. O espaço foi projetado para incentivar a imaginação, a convivência e as brincadeiras livres, criando um ambiente em que as crianças possam explorar com autonomia e segurança. A ideia é que o brincar aconteça de forma integrada ao paisagismo, aproveitando o entorno natural.

Ainda na área externa, outra novidade em desenvolvimento é uma pista exclusiva para bicicletas, destinada a crianças a partir de 4 anos. O circuito, do tipo pump track, contará com curvas e lombadas que permitem ganhar velocidade sem a necessidade de pedalar constantemente. O uso de capacete será obrigatório, assim como calçados fechados, além do respeito às normas de segurança.

Segundo o gestor do Parque, João Grillo, a ampliação da programação de férias nasceu do desejo de alcançar novos públicos. “Até agora, o parque recebia principalmente famílias com crianças pequenas. Com a inauguração da nova pista de bicicletas vamos passar a atender também crianças um pouco maiores, criando um novo eixo dentro da nossa programação, com atividades esportivas e ao ar livre com mais desafio”, explica.

João adianta que esse movimento continuará ao longo do ano, com a previsão de inauguração de um novo playground de grande porte. "Esse equipamento foi pensado para receber crianças de diferentes faixas etárias e deve reposicionar o Parque como um espaço completo para brincar, explorar e passar o dia."

Enquanto as crianças exploram os jardins, o interior do Palácio convida a uma pausa cultural. Uma exposição fixa recém-inaugurada apresenta a história do edifício desde a década de 1950 até os dias atuais. Desenvolvida pelo arquiteto e cenógrafo Alexandre Rousset, em parceria com o Departamento de História da PUC Minas, a mostra percorre os diferentes governos que ocuparam o Palácio e sua relação com a cidade, em uma narrativa acessível tanto para turistas quanto para moradores da capital mineira.

No segundo andar, o espaço é reservado às exposições temporárias. A estreia fica por conta de um ateliê aberto da artista belo-horizontina Lu Simão, que leva ao parque até fevereiro a exposição "DESculpa: inspirando esta geração de mães a rir da própria culpa até ela perder a graça".

Nos jardins, a revitalização da instalação Cuboesia chama a atenção dos visitantes. Criado em 2019 por Bel Diniz Arquitetura e João Diniz Arquitetura, o pavilhão une arquitetura, escultura, paisagismo, som e poesia, permitindo que o público atravesse versos vazados nas faces do cubo, enquanto uma trilha sonora amplia a experiência sensorial.

A programação de férias se completa com atividades culturais e esportivas que mudam a cada semana. Aulas de yoga, capoeira, oficinas, contação de histórias, apresentações musicais e ensaios abertos fazem parte da agenda divulgada semanalmente nas redes sociais do Parque.

Para quem visita o espaço pela primeira vez, a sensação é de descoberta. A advogada Luiza Pires Varelli, de 36 anos, levou as filhas Olivia, de 5, e Aurora, de 3, para conhecer o Parque. “É um espaço verde muito bonito, que conta um pouco da nossa cidade e do nosso estado. Dá para passar o dia inteiro aqui”, afirma. Segundo ela, a combinação entre exposição, natureza e áreas de brincar faz toda a diferença. “O ambiente é super agradável e seguro. A experiência está sendo muito legal.”

A musicista Isabella de Paula Alves, de 42 anos, viu no Parque uma oportunidade de se reconectar com a capital. Mãe de Emanuelle, de 12 anos, e dos gêmeos Mateus e Daniel, de 7, ela destaca a importância de valorizar os espaços da própria cidade. “Às vezes a gente opta por outros lugares e não conhece a nossa própria cidade. Então, além de ter sido um convite da Luiza, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais a nossa história. Explorar aquilo que a gente tem de bom, as nossas próprias riquezas.”

Isabella aproveitou o piano disponível no primeiro andar para tocar um pouco durante a visita. "Amei o fato de aqui ter um piano de cauda disponível para quem é músico poder tocar." A filha mais velha, que também sabe tocar piano, amou conhecer o espaço e já quer voltar. "Gostei muito do espaço verde, dá para jogar bola e se divertir. As atrações e o piano foram muito legais. Quero voltar com meus amigos."

Para João Grillo, essa diversidade de usos é justamente o que define o novo momento do Parque. "Queremos que as famílias sintam que passaram o dia juntas de forma plena, em um ambiente seguro, bonito e acolhedor. O Parque do Palácio é um patrimônio da cidade que foi devolvido ao público com um novo propósito: ser um lugar de encontro. As férias são um ótimo momento para visitar, trazer as crianças, almoçar, explorar os jardins e conhecer um pouco da história do espaço", conclui.

O Parque do Palácio funciona de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla. Aos sábados e domingos, o funcionamento é das 9h às 18h, com ingressos que variam de R$ 5 (meia) a R$ 10 (inteira). A programação completa das férias e de todo o ano pode ser acompanhada nas redes sociais do espaço.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges