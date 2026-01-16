Férias em BH: tours levam público aos bastidores dos estádios

Os apaixonados por futebol podem aproveitar as férias de uma maneira diferente. As áreas restritas dos estádios que eram vistas apenas pela televisão deixam de ser apenas imagens e podem ser conhecidas de perto em tours guiados realizados no Mineirão e na Arena MRV, em Belo Horizonte, aproximando o público dos bastidores, da história e da estrutura dos dois principais palcos do futebol mineiro.

Para além da paixão clubística, a proposta não é nova na capital. Em Minas Gerais, o Mineirão foi pioneiro ao abrir suas áreas internas para visitação fora dos dias de jogo em 2014, após a reforma para a Copa do Mundo. Desde então, o espaço passou a receber não apenas torcedores de Atlético e Cruzeiro, mas também turistas, estudantes e famílias interessadas em conhecer mais sobre a história do esporte, a arquitetura e a cultura.

No Gigante da Pampulha, o tour com duração média de uma hora percorre os principais pontos de interesse do visitante, como hall principal, sala de pré-aquecimento, vestiários, sala de coletiva de imprensa, zona mista, bancos de reservas, gramado, arquibancada, além do acesso ao Museu Brasileiro do Futebol.

"O tour aborda história do Mineirão, passando por grandes momentos do futebol, curiosidades, bastidores e a importância do estádio para Belo Horizonte e para o esporte brasileiro", destaca o supervisor de operações do tour e do museu, Alisson Vilar Costa.

Nas férias, a programação ganha mais horários, ações especiais e exposições temporárias ampliando o acesso do público. A experiência atrai tanto torcedores assíduos quanto quem nunca acompanhou uma partida de futebol. Para não perder nenhum espaço da visitação, o estádio conta com estrutura acessível, incluindo rampas, elevadores e adaptações para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A estudante Isabela Magalhães de Lima Santos, de 24 anos, aproveitou as férias com o namorado para conhecer o Mineirão sob uma nova perspectiva. A torcedora celeste e frequentadora assídua dos jogos, conta que a visita aos bastidores muda completamente a percepção do estádio. “Essa experiência está sendo muito interessante, é uma parte do estádio que eu não conhecia e que eu não fazia ideia como que era, mesmo às vezes vendo na televisão, é completamente diferente estar aqui pessoalmente”, relata.

Para Breno Pinheiro de Oliveira, estudante de 25 anos, o tour revelou um espaço até então desconhecido. “Eu sempre ficava só na arquibancada. Queria entender como funcionava a parte interna, os vestiários. Estou gostando muito da parte da infraestrutura do estádio, tudo é muito bem preparado para receber tanto jogadores de casa quanto os visitantes. Ele destaca ainda o caráter educativo e o preço acessível, especialmente para estudantes, como um incentivo para conhecer um patrimônio de Minas Gerais.

Quase uma década depois do Mineirão abrir suas portas para visitas guiadas, foi a vez do Atlético apostar no turismo esportivo em sua própria casa. Inaugurada em 2023, a Arena MRV passou a oferecer tours que apresentam uma das arenas mais modernas da América Latina, localizada em uma região da cidade que antes era vista apenas como área de passagem.

Com duração aproximada de 1h20, o trajeto passa pelos principais pontos da casa do Galo, como a arquibancada, camarote, lounge, coletiva de imprensa, corredor dos ônibus, vestiário, túnel de acesso ao campo e gramado. Segundo o supervisor do tour, Michael Douglas Martins, a visita busca proporcionar uma imersão completa. “Mostramos desde o projeto até a inauguração da arena, explicamos a operação em dias de jogo, falamos de sustentabilidade e também da história do time”, afirma.

Durante o mês de janeiro, o tour funciona todos os dias da semana, inclusive em datas com partidas, o que amplia as possibilidades para quem está de férias. A Arena MRV também se destaca pela acessibilidade, com rampas, elevadores, piso tátil, placas em braile e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e torcedores cadeirantes.

Estádios promovem tour guiado. Na foto a família Roizenbruch na Arena MRV Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Alvinegro desde criança, o aposentado José Roizenbruch, de 70 anos, conta que a paixão pelo Galo passou para seus filhos e netos. Durante a visita com a família, ele conta que já esteve no estádio em dias de jogo, mas nunca havia conhecido outros espaços. “A Arena é espetacular. Essa visita está sendo muito interessante”, afirma, em tom bem-humorado, ao dizer que recomendaria a experiência até para amigos cruzeirenses “verem a diferença”.

O neto, Yuri Roizenbruch Cardoso, de 15 anos, cadeirante, aproveitou as férias para conhecer os bastidores do time do coração. “Já vim assistir jogos, mas é a primeira vez no tour. Está sendo muito legal ver os bastidores do meu time, e o lugar é bem acessível”, conta.

Serviço:

Tour do Mineirão

Ingresso: Mineirão

Valores: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Tour do Mineirão + Musue Brasileiro do Futebol

Ingresso: Mineirão

Valores: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Tour da Casa do Clube Atlético Mineiro

Ingresso: Arena MRV

Valores: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima