Shoppings oferecem opções para todos

As férias escolares seguem a todo vapor. E para se divertir na capital mineira, vários shoppings de diversas regiões da cidade prepararam atrações pensadas para toda a família com segurança e conforto. Faça chuva ou faça sol, os centros comerciais se transformam em verdadeiros polos de lazer, com experiências imersivas, oficinas recreativas, brinquedos infláveis, parques temáticos, brincadeiras educativas e atrações gratuitas que atendem de crianças a adultos.

Confira as programações

Fábio Ortolan/Shopping Cidade

Shopping Cidade



No Centro de Belo Horizonte, o mall aposta na fantasia para criar uma experiência imersiva. O “Verão Encantado: Princesas invadem as férias no Cidade” transforma o local em cenário de conto de fadas. De quinta-feira a domingo, crianças de 2 a 12 anos participam de sessões em um castelo cenográfico, no piso GG. A experiência é conduzida por um elenco de princesas que muda a cada semana, estimulando o retorno do público e oferecendo novas histórias a cada edição. A programação é dividida em atos e começa com o acesso ao camarim, onde as crianças recebem maquiagem e adereços temáticos (foto). Em seguida, participam de um piquenique com chá, frutas, bolo e sucos, colocando os contos de fadas em dia ao lado das personagens. Em seguida, há apresentações das princesas e um desfile encantado, no qual os pequenos são convidados a subir na passarela. Ao final, cada participante recebe um certificado. Cada sessão tem duração de 1h30, recebe até 40 crianças e conta com monitores. Os ingressos custam R$ 99 para a criança e um responsável e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Pátio Savassi



Em clima de aventura e descobertas, Bob Esponja e a turma do fundo do mar convidam os pequenos a embarcarem em uma jornada divertida na Região Centro-Sul da capital. Voltado para crianças de 3 a 12 anos, no Piso L2 do mall, com acesso gratuito mediante agendamento pelo aplicativo Multi. O espaço foi projetado para estimular a imaginação e o movimento, reunindo piscina de bolinhas, pescaria, tiro ao alvo, área para colorir e outras atividades interativas. A proposta é transformar o passeio ao shopping em um programa completo de férias, confortável para os responsáveis e repleto de estímulos lúdicos para as crianças.

Diamond Mall



Com a proposta que une nostalgia e convivência familiar, o centro comercial de Lourdes, na Região Centro-Sul de BH, preparou programação especial para transformar as férias em um encontro entre gerações. Até 18 de fevereiro, o shopping promove um evento gratuito que resgata brincadeiras clássicas e apresenta sua evolução ao longo das décadas. Há ainda a Estação de Jogos de Tabuleiro e Games, que mistura clássicos e opções modernas; a Brinquedoteca, para brincadeiras livres; o espaço Risque e Rabisque, com paredes preparadas para desenhos; e ambientes temáticos pensados para fotos cheias de memória afetiva. Cada circuito tem duração aproximada de 30 minutos, com participação gratuita mediante resgate de ingresso pelo aplicativo Multi. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável durante toda a experiência.

BH Shopping/Divulgação

BH Shopping



Com atrações que dialogam com públicos diferentes, o mais antigo shopping da capital, localizado no Belvedere, na Região Centro-Sul, apresenta duas atividades durante as férias. A primeira é o circuito “Toy Story”, no qual crianças de 4 a 12 anos percorrem, até 1º de março, cenários inspirados nos filmes da franquia, participando de jogos interativos, testando habilidades em máquinas de garra e desafios de arremesso, além de registrarem o momento em um lounge temático do personagem Woody. A experiência é gratuita, com acesso mediante resgate de ingressos pelo app Multi, e desperta também a expectativa pelo lançamento de “Toy Story 5”, previsto para 2026. Para todas as idades, a segunda atração é a exposição “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano” (foto), instalada no piso Ouro Preto. A mostra apresenta oito corpos humanos reais, um corpo animal e cerca de 100 órgãos preservados pela técnica de plastinação. O percurso convida o público a uma jornada educativa pelos sistemas do corpo humano e aborda, de forma clara, temas como saúde, doenças e hábitos de vida. A exposição, até março, tem ingressos custando de R$ 40 a R$ 220.

Shopping Estação/Divulgação

Shopping Estação BH

Localizado no coração do Vetor Norte da capital, o centro comercial aposta em atrações de grande porte para atrair famílias durante as férias. O destaque é o Magic Castle, o maior castelo inflável do estado (foto), instalado no terraço. Com escorregadores, escalada e pista de obstáculos, a diversão é garantida para todas as idades. O ingresso para sessões de 30 minutos custa a partir de R$ 45, e o parque funciona de terça a domingo, das 15h às 21h. Outra atração indicada para crianças de 2 a 13 anos é o Clubinho de Férias. A atividade promete animar os sábados de janeiro com oficinas de confeitaria nos dias 17, 24 e 31, além do “Labirinto Mágico” no 1º piso, com piscina de bolinhas, redes e outros desafios. Os preços variam entre R$ 60 e R$ 70, dependendo do tempo de permanência. Em 25 de janeiro, o shopping promove o Festival Sobre Rodas em homenagem ao Fusca, com exemplares clássicos e customizados, além de Mercado de Pulgas, shows de rock e área gastronômica.



Boulevard Shopping

“Miraculous – As Aventuras de Ladybug” chega ao mall de Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH, com circuito interativo para crianças. Até março, crianças de 2 a 13 anos podem se divertir em um espaço repleto de escorregadores, pula-pula, quebra-cabeças e cenários instagramáveis, incluindo uma réplica da Torre Eiffel, ponto de encontro onde os heróis travam as batalhas entre os personagens da animação. Os ingressos, que variam de R$ 60 a R$ 90, são vendidos no local, com duração de 40 a 160 minutos. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um responsável. Além disso, pessoas com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia-entrada, mas é obrigatório apresentar laudo ou documento comprobatório. A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.



Minas Shopping

No mall do Bairro União, na Região Nordeste, a programação de férias é pensada para ocupar o tempo livre das crianças com atividades que unem diversão e aprendizado. O parque Fundo do Mar, instalado na Praça de Eventos no Piso 1, oferece uma experiência imersiva com torres elásticas, passarelas, escorregadores e uma área com piscina de bolinhas. É indicado para crianças de até 13 anos, com valores a partir de R$ 50, variando conforme o tempo de permanência. Crianças com necessidades especiais e aniversariantes recebem 50% de desconto. O parque funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. No Piso 2, o Planeta Imaginário traz uma colônia de férias cheia de atividades criativas, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, até 30 de janeiro. Voltada para crianças de até 12 anos, a programação inclui oficinas de slime, culinária, esportes e tardes temáticas. As inscrições são feitas na loja Planeta Imaginário, com preços a partir de R$ 36 para 30 minutos, com passaportes promocionais de R$ 195 para até 6 horas de permanência. Além das atrações infantis, o shopping oferece o Circo Teatro Marcos Frota, com espetáculo voltado para todas as idades. As apresentações ocorrem no estacionamento do shopping, de terça a sexta-feira, às 20h, e aos fins de semana, com sessões adicionais às 15h e 17h30. Os ingressos podem ser adquiridos pela Sympla.

Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Shopping Del Rey

Durante as férias de janeiro, o grande destaque da temporada no centro comercial da Região Noroeste de BH é a pista de patinação no gelo (foto), que oferece experiência refrescante em pleno verão. Para as pessoas de todas as idades, com sessões de 30 minutos no valor de R$ 55 cada, a atração conta com instrutores, equipamentos de apoio, um ice car para os pequenos e estrutura inclusiva para pessoas com deficiência. Outra novidade é o maior brinquedo inflável da América do Sul, o Big Toy Castelão, montado no estacionamento G. A atração conta com tobogãs, escaladas, labirintos e futebolão, entre outros. O shopping conta com atrações fixas que custam a partir de R$ 49,90, como o parque de camas elásticas Air Jump (3º piso), o BoliXe Del Rey (2º piso), o escape room BH Escape (3º piso); o parque indoor Fantasy Park (3º piso), o playground Planeta Imaginário (2º piso); os carrinhos elétricos da Happy Cars (1º piso); e os parques gratuitos nas áreas interna e externa do 1º piso.



ViaShopping Barreiro

Pensado para estimular a imaginação da criançada, o local preparou programação voltada ao público infantil, incluindo uma série de atividades gratuitas. Até sábado (17/1), o shopping oferece oficinas diárias, como pintura em gesso, “Meu tablet de papel”, fabricação de monstrinhos de lã e até a divertida “Catapulta Maluca'. As atividades, que começam às 14h no 2º piso, estimulam a criatividade e o desenvolvimento motor das crianças. Os ingressos devem ser retirados digitalmente, conforme a disponibilidade de cada oficina. No domingo (18/1), estreia o projeto Teatrinho no Via, trazendo magia e encantamento para o público infantil. A primeira apresentação será a história da princesa Moana, às 15h, no 2º piso, ao lado do cartório. Outros espetáculos serão apresentados semanalmente aos domingos.



ItaúPower Shopping

No centro comercial localizado em Contagem, na Grande BH, as atrações saem da tela e ganham vida, até 3 de março, na Praça Central, no 1º piso, com atividade inspirada na série “Detetives do Prédio Azul”. A atração conta com inflável gigante, piscina de bolinhas, giro radical e muitos desafios, tudo para estimular a coordenação motora, o raciocínio e o trabalho em equipe de maneira divertida e segura. Destinado a crianças de 2 a 13 anos, os ingressos variam de R$ 60 a R$ 90, com permanência de 40 a 160 minutos. Para completar, o Duelo de Gigantes oferece infláveis, obstáculos, testes de equilíbrio e competições para a criançada. Sempre monitorado, o espaço é ideal para promover interação social, movimento e diversão em família. Os ingressos para essa atração custam de R$ 50 a R$ 70, com o tempo de permanência variando de 40 a 60 minutos. Ambas as atrações estão disponíveis de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

