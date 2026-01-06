Festivais literários prometem agitar mundo das letras em 2026

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em 2026, a literatura brasileira e internacional volta a ocupar praças, cidades históricas e grandes centros urbanos. O calendário literário está intenso em todo país, com feiras, festivais, lançamentos de livros e bate-papos que pretendem mobilizar leitores, escritores e outros profissionais do segmento.



Em Belo Horizonte, os tradicionais Sempre um Papo, Letra em Cena e República Jenipapo voltam, mas ainda não têm data definida (informações serão divulgadas, respectivamente, nos perfis de Instagram @sempreumpapo, @mtccultura e @livrariajenipapobh).



Em Tiradentes, a sexta edição da Feira Literária Internacional da cidade será realizada entre 8 e 12 de abril. E a Flipoços, em Poços de Caldas, está marcada para o período de 25 de abril a 3 de maio. Também estão confirmados no estado o Fliparacatu, o Fliaraxá e o Flitabira. No entanto, ainda não têm data definida.



Fora de Minas, estão garantidas, entre outras, a Bienal do Livro de São Paulo e a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).



Confira os principais eventos literários de 2026.



MINAS GERAIS

• 6ª Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI)

De 8 a 12 de abril de 2026, Tiradentes volta a ser palco de debates, encontros com autores, contação de histórias e programas pedagógicos na sexta edição da FLITI.

Com curadoria de Martha Ribas e Bianca Ramoneda, o evento será realizado em diferentes espaços da cidade histórica. A programação completa e os autores homenageados serão divulgados em breve, no perfil de Instagram da feira (@flitifeiraliterariatiradentes).



• 20º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços)

De 25 de abril a 3 de maio, Poços de Caldas recebe o Flipoços, festival que reúne feiras de livros, sessões de autógrafos e outras atividades culturais em espaços públicos. Na edição deste ano, Carla Madeira é a patronesse, e Paloma Jorge Amado a personalidade literária do ano. A programação completa será divulgada no site do festival.



• 4º Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu)

Ainda sem data e programação definidas, o evento é realizado tradicionalmente no final de agosto. Ao longo dos últimos anos, já participaram Ana Maria Gonçalves, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Mia Couto, entre outros autores. As informações sobre a edição deste ano serão divulgadas em breve no site do festival.



• 14º Festival Literário Internacional de Araxá (Fliaraxá)

Também sem data e programação definidas, o evento já é tradicional na cidade do Triângulo Mineiro. As edições costumam ser realizadas no início de outubro, no Teatro CBMM do Centro Cultural Uniaraxá.

No ano passado, os autores homenageados foram a ruandesa Scholastique Mukasonga, referência mundial na literatura do testemunho, e o romancista baiano Itamar Vieira Junior. As informações sobre a edição deste ano serão divulgadas no site do festival.



• 6º Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira)

Outro festival confirmado, mas ainda sem data definida é o Flitabira. Evento “irmão” do Fliparacatu e Fliaraxá, o Festival Literário Internacional de Itabira em geral é realizado na semana do aniversário de Carlos Drummond de Andrade, no final de outubro.

A edição de 2025 teve como autores homenageados Ignácio de Loyola Brandão, Ana Maria Machado, Milton Hatoum e Conceição Evaristo. Informações sobre a edição deste ano serão divulgadas em breve no site do festival.

SÃO PAULO

• 2º Festival Literário de Fantasia (Flifantasy)

Marcado para 26 de abril, o FLIFantasy volta com painéis, debates e sessões de autógrafos no Marte Hall, em São Paulo. A programação é dedicada ao universo da literatura fantástica e tem como intuito movimentar a cena nerd na capital paulista. Mais informações no Instagram (@flifantasy).



• Bienal Internacional do Livro de São Paulo

A maior feira literária da América Latina será realizada de 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi. O evento reunirá editoras, autores nacionais e estrangeiros, profissionais do mercado editorial e leitores em um grande polo de negócios, lançamentos e debates. A programação completa estará disponível em breve no site da Bienal.

RIO DE JANEIRO

• 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

Entre 22 a 26 de julho, ocorre a Festa Literária Internacional de Paraty, com debates, mesas com autores brasileiros e estrangeiros, workshops, atividades educativas e programação infantil nas ruas do histórico Centro de Paraty.

Mais informações sobre a Flip, o autor homenageado e outras notícias da programação serão divulgadas em breve no site da Flip.