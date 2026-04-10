BH está sob alerta de chuva forte nesta sexta-feira (10/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de Belo Horizonte enfrentar um temporal com granizo no meio da semana, a capital está sob alerta de chuva forte nesta sexta-feira (10/4). A Defesa Civil municipal emitiu um comunicado válido até as 8h de sábado (11/4).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 30 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 40 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 40 litros de água.

A média climatológica de chuva para cada regional de Belo Horizonte no mês de abril é de 82,3 mm, segundo a Defesa Civil. No entanto, a Região Centro-Sul já superou a estimativa e registrou, até o momento, 111,2 mm – isto é, 135,1% do esperado.

A Região Barreiro aparece em segundo lugar no ranking, com 76,2 mm, o que representa 92,6% do total. Em poucos dias e com maior concentração no temporal de quarta-feira (8/4), as regionais Hipercentro, Oeste e Pampulha também ultrapassaram 70% da média, com 58,4 mm, 61,6 mm e 63,6 mm, respectivamente.

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Acumulado de chuva em abril em BH

Barreiro: 76,2 (92,6%)

Centro-Sul: 111,2 (135,1%)

Hipercentro: 58,4 (71,0%)

Leste: 37,0 (45,0%)

Nordeste: 40,4 (49,1%)

Noroeste: 33,6 (40,8%)

Norte: 40,0 (48,6%)

Oeste: 61,6 (74,8%)

Pampulha: 63,6 (77,3%)

Venda Nova: 39,0 (47,4%)

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de chuvas fortes, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

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