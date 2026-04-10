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CHUVA

BH está sob alerta de chuva forte nesta sexta-feira (10/4)

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital pode ter chuvas de até 30 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento; confira orientações

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/04/2026 15:26

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Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de belo horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)
BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de sábado (11/4), conforme alerta da Defesa Civil municipal crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

Depois de Belo Horizonte enfrentar um temporal com granizo no meio da semana, a capital está sob alerta de chuva forte nesta sexta-feira (10/4). A Defesa Civil municipal emitiu um comunicado válido até as 8h de sábado (11/4).

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De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 30 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

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A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 40 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 40 litros de água.

A média climatológica de chuva para cada regional de Belo Horizonte no mês de abril é de 82,3 mm, segundo a Defesa Civil. No entanto, a Região Centro-Sul já superou a estimativa e registrou, até o momento, 111,2 mm – isto é, 135,1% do esperado.

A Região Barreiro aparece em segundo lugar no ranking, com 76,2 mm, o que representa 92,6% do total. Em poucos dias e com maior concentração no temporal de quarta-feira (8/4), as regionais Hipercentro, Oeste e Pampulha também ultrapassaram 70% da média, com 58,4 mm, 61,6 mm e 63,6 mm, respectivamente.

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Acumulado de chuva em abril em BH

  • Barreiro: 76,2 (92,6%)
  • Centro-Sul: 111,2 (135,1%)
  • Hipercentro: 58,4 (71,0%)
  • Leste: 37,0 (45,0%)
  • Nordeste: 40,4 (49,1%)
  • Noroeste: 33,6 (40,8%)
  • Norte: 40,0 (48,6%)
  • Oeste: 61,6 (74,8%)
  • Pampulha: 63,6 (77,3%)
  • Venda Nova: 39,0 (47,4%)

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de chuvas fortes, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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