Assine
overlay
Início Gerais
TEMPORAL EM BH

Motorista de carro atingido por árvore: ‘Deus salvou a gente’

Queda de árvore provocada pelas fortes chuvas em Belo Horizonte nesta tarde (8/4) também provocou incêndio; motorista de aplicativo estava com dois passageiros

Publicidade
Carregando...
Renata Galdino
Laura Scardua
Renata Galdino
Repórter
Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/04/2026 18:56

compartilhe

SIGA
×
Além da queda do espécime, que ocorreu na Avenida do Contorno, houve um incêndio no local
Além da queda da árvore, que ocorreu na Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul da capital, houve incêndio no local crédito: Renata Galdino/EM/D.A.Press

“Deus salvou a gente”, afirma Ézio Moreira, de 65 anos, motorista de aplicativo. Ele estava dirigindo, transportando dois passageiros, quando o carro dele foi atingido por uma árvore, que caiu em decorrência de um temporal no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (8/4). Além da queda do espécime, que ocorreu na Avenida do Contorno, houve um incêndio no local. Ainda não se sabe se as chamas foram provocadas por um raio ou pela queda da árvore sobre fios de energia elétrica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Ézio conta que ouviu um estrondo antes de a árvore cair sobre o veículo, modelo Chevrolet Corsa Classic. “Só pensei em Deus para salvar a gente. Estavam três pessoas, pegando fogo em volta, a gente não via nada”, relatou à reportagem do Estado de Minas, que estava no local. 

Segundo o motorista, um motoqueiro passou ao lado do veículo e disse para a passageira que era possível sair do carro. O condutor da moto teria ajudado os três ocupantes do veículo a sair. “Achei que ia eletrocutar, o Corpo de Bombeiros avisou para não sair, mas ela (passageira) queria sair porque estava pegando fogo”, afirmou Ézio, que, no desespero, também saiu do veículo. 

Além da queda do espécime, que ocorreu na Avenida do Contorno, houve um incêndio no local
Ézio Moreira, de 65 anos, é motorista de aplicativo e estava com dois passageiros dentro do carro no momento em que o carro foi atingido Renata Galdino/EM/D.A.Press

Ézio contou que quando estava preso no carro, por volta de 17h20, recebeu uma ligação da esposa. “Ela me falou para tomar cuidado com a chuva. Mesmo com o fogo, não quis falar com ela o que estava acontecendo. Só falei: ‘está tudo tranquilo’. Mas não estava. Nem sabíamos (ele e os passageiros que transportava) se conseguiríamos sair vivos”, contou.

Motorista de aplicativo há cerca de cinco anos, o condutor disse que nunca passou por isso. Devido a queda da árvore, que bloqueia a visão do veículo, não é possível saber se as chamas atingiram o carro. “É só agradecer a Deus e mais nada”, disse Ézio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que as equipes estão a caminho do local. 

Tópicos relacionados:

arvore bh carro incendio queda-de-arvore raio tempestade temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay