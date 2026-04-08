Motorista de carro atingido por árvore: ‘Deus salvou a gente’

Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

“Deus salvou a gente”, afirma Ézio Moreira, de 65 anos, motorista de aplicativo. Ele estava dirigindo, transportando dois passageiros, quando o carro dele foi atingido por uma árvore, que caiu em decorrência de um temporal no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (8/4). Além da queda do espécime, que ocorreu na Avenida do Contorno, houve um incêndio no local. Ainda não se sabe se as chamas foram provocadas por um raio ou pela queda da árvore sobre fios de energia elétrica.

Ézio conta que ouviu um estrondo antes de a árvore cair sobre o veículo, modelo Chevrolet Corsa Classic. “Só pensei em Deus para salvar a gente. Estavam três pessoas, pegando fogo em volta, a gente não via nada”, relatou à reportagem do Estado de Minas, que estava no local.

Segundo o motorista, um motoqueiro passou ao lado do veículo e disse para a passageira que era possível sair do carro. O condutor da moto teria ajudado os três ocupantes do veículo a sair. “Achei que ia eletrocutar, o Corpo de Bombeiros avisou para não sair, mas ela (passageira) queria sair porque estava pegando fogo”, afirmou Ézio, que, no desespero, também saiu do veículo.

Ézio Moreira, de 65 anos, é motorista de aplicativo e estava com dois passageiros dentro do carro no momento em que o carro foi atingido Renata Galdino/EM/D.A.Press

Ézio contou que quando estava preso no carro, por volta de 17h20, recebeu uma ligação da esposa. “Ela me falou para tomar cuidado com a chuva. Mesmo com o fogo, não quis falar com ela o que estava acontecendo. Só falei: ‘está tudo tranquilo’. Mas não estava. Nem sabíamos (ele e os passageiros que transportava) se conseguiríamos sair vivos”, contou.

Motorista de aplicativo há cerca de cinco anos, o condutor disse que nunca passou por isso. Devido a queda da árvore, que bloqueia a visão do veículo, não é possível saber se as chamas atingiram o carro. “É só agradecer a Deus e mais nada”, disse Ézio.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que as equipes estão a caminho do local.