Com atraso, Defesa Civil de BH emite alertas de chuva e de granizo
Avisos via celular chegaram cerca de 20 minutos depois que o temporal, com granizo, já atingia a Região Centro-Sul da capital mineira
compartilheSIGA
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu dois alertas de chuvas no fim da tarde desta quarta-feira (8/4): um relativo à possibilidade de granizo e outro para risco de enxurradas e alagamentos. Os avisos chegaram cerca de 20 minutos depois que o temporal, com granizo, já atingia a Região Centro-Sul da capital mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Sua casa está pronta para a chuva? Guia para evitar infiltrações
- Muros de arrimo e drenagem: como proteger sua casa da chuva
De acordo com a Defesa Civil do município, o temporal está concentrado justamente na Região Centro-Sul. Em outras regiões de Belo Horizonte não há registro de precipitações.
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) já havia alertado para possibilidade de pancadas de chuva, com volumes significativos das precipitações, entre quarta e a quinta-feira (9/4). De acordo com o órgão, as tempestades são causadas por um ciclone extratropical - o primeiro do outono -, associado a uma frente fria.
Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as tempestades também podem atingem o Sul de Minas, o Triângulo Mineiro, o Vale do Rio Doce e áreas da Zona da Mata. Nesses locais, há risco de rajadas de vento moderadas a fortes, variando entre 70 e 80 km/h, e acumulados de chuva entre 50 mm e 70 mm.
Leia Mais
O Executivo estadual informa que o sistema, que promete ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4). A partir de então, não há mais previsão de ventos fortes e pancadas de chuva em Minas Gerais.
Recomendações da Defesa Civil
-
Evite sair de um local seguro durante as chuvas e aguarde a intensidade diminuir.
-
Fique atento aos níveis da água em ruas, córregos e rios.
-
Não atravesse ruas ou áreas alagadas a pé ou com veículos.
-
Evite áreas como passagens baixas, galerias, avenidas de fundo de vale, pontes e bocas de lobo.
-
Não deixe crianças brincarem na chuva ou em enxurradas.
-
Não se proteja embaixo de árvores durante tempestades, pois árvores atraem raios.
-
Busque abrigo em edificações ou veículos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Desconecte aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos.