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ATENÇÃO

Com atraso, Defesa Civil de BH emite alertas de chuva e de granizo

Avisos via celular chegaram cerca de 20 minutos depois que o temporal, com granizo, já atingia a Região Centro-Sul da capital mineira

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Alexandre Carneiro
Laura Scardua
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Alexandre Carneiro
Repórter
Laura Scardua
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Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/04/2026 18:16

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Temporal atingiu bairros da região centro-Sul de Belo Horizonte
Temporal atingiu bairros da Região centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu dois alertas de chuvas no fim da tarde desta quarta-feira (8/4): um relativo à possibilidade de granizo e outro para risco de enxurradas e alagamentos. Os avisos chegaram cerca de 20 minutos depois que o temporal, com granizo, já atingia a Região Centro-Sul da capital mineira. 

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De acordo com a Defesa Civil do município, o temporal está concentrado justamente na Região Centro-Sul. Em outras regiões de Belo Horizonte não há registro de precipitações. 

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) já havia alertado para possibilidade de pancadas de chuva, com volumes significativos das precipitações, entre quarta e a quinta-feira (9/4). De acordo com o órgão, as tempestades são causadas por um ciclone extratropical - o primeiro do outono -, associado a uma frente fria.

Aletra de Defesa Civil Municipal chegou cerca de 20 minutos depois do inÃ­cio da chuva
Aletra de Defesa Civil Municipal chegou cerca de 20 minutos depois do inÃ­cio da chuva Reprodução

Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as tempestades também podem atingem o Sul de Minas, o Triângulo Mineiro, o Vale do Rio Doce e áreas da Zona da Mata. Nesses locais, há risco de rajadas de vento moderadas a fortes, variando entre 70 e 80 km/h, e acumulados de chuva entre 50 mm e 70 mm. 

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O Executivo estadual informa que o sistema, que promete ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4). A partir de então, não há mais previsão de ventos fortes e pancadas de chuva em Minas Gerais.

Recomendações da Defesa Civil

  • Evite sair de um local seguro durante as chuvas e aguarde a intensidade diminuir.

  • Fique atento aos níveis da água em ruas, córregos e rios.

  • Não atravesse ruas ou áreas alagadas a pé ou com veículos.

  • Evite áreas como passagens baixas, galerias, avenidas de fundo de vale, pontes e bocas de lobo.

  • Não deixe crianças brincarem na chuva ou em enxurradas.

  • Não se proteja embaixo de árvores durante tempestades, pois árvores atraem raios.

  • Busque abrigo em edificações ou veículos.

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  • Desconecte aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos.

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