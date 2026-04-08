Com atraso, Defesa Civil de BH emite alertas de chuva e de granizo

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu dois alertas de chuvas no fim da tarde desta quarta-feira (8/4): um relativo à possibilidade de granizo e outro para risco de enxurradas e alagamentos. Os avisos chegaram cerca de 20 minutos depois que o temporal, com granizo, já atingia a Região Centro-Sul da capital mineira.

De acordo com a Defesa Civil do município, o temporal está concentrado justamente na Região Centro-Sul. Em outras regiões de Belo Horizonte não há registro de precipitações.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) já havia alertado para possibilidade de pancadas de chuva, com volumes significativos das precipitações, entre quarta e a quinta-feira (9/4). De acordo com o órgão, as tempestades são causadas por um ciclone extratropical - o primeiro do outono -, associado a uma frente fria.

Aletra de Defesa Civil Municipal chegou cerca de 20 minutos depois do inÃ­cio da chuva Reprodução

Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as tempestades também podem atingem o Sul de Minas, o Triângulo Mineiro, o Vale do Rio Doce e áreas da Zona da Mata. Nesses locais, há risco de rajadas de vento moderadas a fortes, variando entre 70 e 80 km/h, e acumulados de chuva entre 50 mm e 70 mm.

O Executivo estadual informa que o sistema, que promete ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4). A partir de então, não há mais previsão de ventos fortes e pancadas de chuva em Minas Gerais.

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