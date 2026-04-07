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Regiões de Minas podem ser afetadas por ciclone extratropical nesta semana

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) alerta para possibilidade de pancadas de chuva e volumes significativos das precipitações

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
07/04/2026 17:24 - atualizado em 07/04/2026 17:24

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Regiões de Minas Gerais podem ser afetadas por ciclone extratropical entre quarta (8/4) e quinta-feira (9/4), de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec)
Regiões de Minas Gerais podem ser afetadas por ciclone extratropical entre quarta (8/4) e quinta-feira (9/4), de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte - 09/11/2025

Regiões de Minas Gerais podem ser afetadas por ciclone extratropical entre quarta-feira (8/4) e quinta-feira (9/4), de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). O órgão alerta para possibilidade de pancadas de chuva e volumes significativos das precipitações. 

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O governo de Minas informa que, nesta quarta-feira, tempestades atingem o Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce, áreas da Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ainda conforme a pasta estadual, na quinta-feira, a frente fria continua se espalhando pelo estado, provocando pancadas intensas de chuva. 

Além disso, a Defesa Civil estadual afirma que há risco de rajadas de vento moderadas a fortes, variando entre 70 e 80 km/h, e acumulados entre 50 e 70 mm ao longo dos dias.

De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), esse é o primeiro ciclone extratropical do outono, associado a uma frente fria. O Executivo estadual informa que o sistema, que promete ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4).

Pela previsão, a partir de sexta-feira, não deve haver mais risco de ventos fortes e pancadas de chuva em Minas.

Prevenção

O órgão estadual afirma que o cenário exige atenção redobrada e comportamento preventivo por parte da população. 

“A Defesa Civil segue com monitoramento constante da situação e nossas equipes permanecem de prontidão para agir em apoio aos municípios se necessário. A principal orientação para  a população é evitar deslocamentos desnecessários e, principalmente, não tentar atravessar áreas alagadas. A autoproteção é fundamental para preservar vidas.”, afirma o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

  • Evite sair de um local seguro durante as chuvas e aguarde a intensidade diminuir.

  • Fique atento aos níveis da água em ruas, córregos e rios.

  • Não atravesse ruas ou áreas alagadas a pé ou com veículos.

  • Evite áreas como passagens baixas, galerias, avenidas de fundo de vale, pontes e bocas de lobo.

  • Não deixe crianças brincarem na chuva ou em enxurradas.

  • Não se proteja embaixo de árvores durante tempestades, pois árvores atraem raios.

  • Busque abrigo em edificações ou veículos.

  • Desconecte aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos.

Em caso de sinais de instabilidade no imóvel, como trincas, rachaduras, inclinação de árvores ou muros, a orientação é sair do local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Defesa Civil do município (telefone 199) para avaliação técnica antes do retorno à residência.

A população também pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas da Defesa Civil, enviando o CEP por SMS para o número 40199. Em caso de emergência, ligue: 193 CBMMG, 190 Polícia Militar (PM), 199 Defesa Civil e 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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*Com Agência Minas

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