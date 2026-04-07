Regiões de Minas podem ser afetadas por ciclone extratropical nesta semana

Regiões de Minas Gerais podem ser afetadas por ciclone extratropical entre quarta-feira (8/4) e quinta-feira (9/4), de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). O órgão alerta para possibilidade de pancadas de chuva e volumes significativos das precipitações.

O governo de Minas informa que, nesta quarta-feira, tempestades atingem o Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce, áreas da Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ainda conforme a pasta estadual, na quinta-feira, a frente fria continua se espalhando pelo estado, provocando pancadas intensas de chuva.

Além disso, a Defesa Civil estadual afirma que há risco de rajadas de vento moderadas a fortes, variando entre 70 e 80 km/h, e acumulados entre 50 e 70 mm ao longo dos dias.

De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), esse é o primeiro ciclone extratropical do outono, associado a uma frente fria. O Executivo estadual informa que o sistema, que promete ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4).

Pela previsão, a partir de sexta-feira, não deve haver mais risco de ventos fortes e pancadas de chuva em Minas.

Prevenção

O órgão estadual afirma que o cenário exige atenção redobrada e comportamento preventivo por parte da população.

“A Defesa Civil segue com monitoramento constante da situação e nossas equipes permanecem de prontidão para agir em apoio aos municípios se necessário. A principal orientação para a população é evitar deslocamentos desnecessários e, principalmente, não tentar atravessar áreas alagadas. A autoproteção é fundamental para preservar vidas.”, afirma o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Evite sair de um local seguro durante as chuvas e aguarde a intensidade diminuir.

Fique atento aos níveis da água em ruas, córregos e rios.

Não atravesse ruas ou áreas alagadas a pé ou com veículos.

Evite áreas como passagens baixas, galerias, avenidas de fundo de vale, pontes e bocas de lobo.

Não deixe crianças brincarem na chuva ou em enxurradas.

Não se proteja embaixo de árvores durante tempestades, pois árvores atraem raios.

Busque abrigo em edificações ou veículos.

Desconecte aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos.

Em caso de sinais de instabilidade no imóvel, como trincas, rachaduras, inclinação de árvores ou muros, a orientação é sair do local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Defesa Civil do município (telefone 199) para avaliação técnica antes do retorno à residência.

A população também pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas da Defesa Civil, enviando o CEP por SMS para o número 40199. Em caso de emergência, ligue: 193 CBMMG, 190 Polícia Militar (PM), 199 Defesa Civil e 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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*Com Agência Minas