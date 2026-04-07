Regiões de Minas podem ser afetadas por ciclone extratropical nesta semana
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) alerta para possibilidade de pancadas de chuva e volumes significativos das precipitações
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Regiões de Minas Gerais podem ser afetadas por ciclone extratropical entre quarta-feira (8/4) e quinta-feira (9/4), de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). O órgão alerta para possibilidade de pancadas de chuva e volumes significativos das precipitações.
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O governo de Minas informa que, nesta quarta-feira, tempestades atingem o Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce, áreas da Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ainda conforme a pasta estadual, na quinta-feira, a frente fria continua se espalhando pelo estado, provocando pancadas intensas de chuva.
Além disso, a Defesa Civil estadual afirma que há risco de rajadas de vento moderadas a fortes, variando entre 70 e 80 km/h, e acumulados entre 50 e 70 mm ao longo dos dias.
De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), esse é o primeiro ciclone extratropical do outono, associado a uma frente fria. O Executivo estadual informa que o sistema, que promete ser de forte intensidade, se forma no Sul do Brasil, mas se desloca para o oceano já na sexta-feira (10/4).
Pela previsão, a partir de sexta-feira, não deve haver mais risco de ventos fortes e pancadas de chuva em Minas.
Prevenção
O órgão estadual afirma que o cenário exige atenção redobrada e comportamento preventivo por parte da população.
“A Defesa Civil segue com monitoramento constante da situação e nossas equipes permanecem de prontidão para agir em apoio aos municípios se necessário. A principal orientação para a população é evitar deslocamentos desnecessários e, principalmente, não tentar atravessar áreas alagadas. A autoproteção é fundamental para preservar vidas.”, afirma o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.
Quais são as recomendações da Defesa Civil?
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Evite sair de um local seguro durante as chuvas e aguarde a intensidade diminuir.
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Fique atento aos níveis da água em ruas, córregos e rios.
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Não atravesse ruas ou áreas alagadas a pé ou com veículos.
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Evite áreas como passagens baixas, galerias, avenidas de fundo de vale, pontes e bocas de lobo.
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Não deixe crianças brincarem na chuva ou em enxurradas.
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Não se proteja embaixo de árvores durante tempestades, pois árvores atraem raios.
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Busque abrigo em edificações ou veículos.
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Desconecte aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos.
Em caso de sinais de instabilidade no imóvel, como trincas, rachaduras, inclinação de árvores ou muros, a orientação é sair do local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Defesa Civil do município (telefone 199) para avaliação técnica antes do retorno à residência.
A população também pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas da Defesa Civil, enviando o CEP por SMS para o número 40199. Em caso de emergência, ligue: 193 CBMMG, 190 Polícia Militar (PM), 199 Defesa Civil e 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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*Com Agência Minas